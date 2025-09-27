«راک‌ اند رول» دربی مادرید؛ تقابل ژابی و سیمئونه در متروپولیتانو

به گزارش ایلنا، دربی مادرید در ورزشگاه متروپولیتانو نخستین آزمون بزرگ فصل برای دو تیم خواهد بود. آخرین خاطره این ورزشگاه در تقابل دو تیم به لیگ قهرمانان بازمی‌گردد؛ جایی که پنالتی خولین آلوارز پس از یک ضربه مشکوک به «دو ضرب» حواشی زیادی را رقم زد. در لالیگا نیز پرتاب اشیاء به سمت دروازه کورتوا باعث وقفه ۲۰ دقیقه‌ای شد. بنابراین تنش و هیجان، آن‌طور که ژابی آلونسو آن را «اشتیاق» توصیف کرده، از حالا تضمین شده است.

رئال مادرید برخلاف فصل گذشته که به نیمه دوم وابسته بود، این بار با اقتدار نیمه اول را از آن خود کرده و با شش برد متوالی صدرنشین است. در مقابل، اتلتیکو مادرید با وجود تغییرات گسترده در تابستان -جدایی هشت بازیکن و جذب هشت نفر دیگر- هنوز با نوسان روبه‌روست و ۹ امتیاز از دست داده است. با این حال اعتماد هواداران و مدیران به دیه‌گو سیمئونه همچنان مانند یک «دین» پابرجاست. از سال ۲۰۱۱ تاکنون او ۹ جام به کلکسیون باشگاه اضافه کرده، در حالیکه رئال در همین مدت ۲۹ جام کسب کرده است.

این دربی علاوه بر تقابل تاریخی دو تیم، صحنه نمایش ستاره‌هایی چون امباپه، وینیسیوس و خولین آلوارز خواهد بود. آمار امباپه خارق‌العاده است؛ هفت گل در شش بازی و رکوردی حتی بهتر از کریستیانو رونالدو در شروع کار. وینیسیوس پس از گل تماشایی مقابل لوانته با انگیزه وارد میدان می‌شود و خولین آلوارز هم پس از هت‌تریک برابر رایو وایه‌کانو جایگاه خود را تثبیت کرده است.

ژابی آلونسو که برای نخستین بار به عنوان سرمربی رئال وارد این دربی می‌شود، توانسته با شعار «هرکس شایسته باشد بازی می‌کند» همه بازیکنان را درگیر پروژه‌اش کند. او بر دو اصل استوار حرکت کرده است: فرم ایده‌آل امباپه و انسجام دفاعی. تنها سه گل خورده -یکی در جریان بازی و دو گل از ضربات ایستگاهی- نشان می‌دهد که تیم او نه‌تنها در حمله بلکه در دفاع هم باثبات عمل کرده است.

در سوی دیگر، سیمئونه همچنان بین انتخاب‌ها مردد است؛ چه کسی زوج خولین آلوارز در خط حمله باشد، گریزمان یا راسپادوری؟ چه کسی در دفاع چپ قرار بگیرد، هنکو یا روگری؟ در حالیکه کوکه رکورد بیشترین حضور در دربی را هم‌پای راموس لمس خواهد کرد، اتلتیکو امیدوار است با حمایت هواداران متروپولیتانو مانع از ادامه رکورد بی‌نقص رئال شود.

امروز در متروپولیتانو، در حالیکه رئال با مثلث امباپه، وینیسیوس و ماستانتونو به میدان می‌آید و بار دیگر نام‌هایی چون گولر و شوامنی در میانه زمین حضور خواهند داشت، همه چیز آماده آغاز «راک‌ اند رول» وعده‌داده‌شده ژابی آلونسو است.

ترکیب احتمالی:

انتهای پیام/