گل گهر ۰-۰ فولاد: تساوی با طعم از دست رفتن صدر!
دیدار حساس هفته پنجم لیگ برتر بین گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان با تساوی به پایان رسید تا شاگردان تارتار و یحیی گلمحمدی امتیازات را تقسیم کنند.
به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مهم هفته پنجم لیگ برتر، گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
نیمه اول بازی با ریتم بالاتر دنبال شد و هر دو تیم فرصتهای خوبی روی دروازه حریف خلق کردند، اما درخشش دروازهبانها مانع از باز شدن دروازهها شد. دروازهبان گلگهر، فرزین گروسیان ، در چند صحنه واکنشهای مطمئن داشت و در سوی دیگر، حامد لک با تجربه خود مانع گلزنی مهاجمان گلگهر شد.
در نیمه دوم، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و فشار دو تیم باعث کاهش موقعیتهای جدی شد، با این حال عملکرد خط دفاعی و دروازهبانها همچنان قابل تحسین بود و مهاجمان موفق به باز کردن دروازهها نشدند.
با این تساوی، گلگهر که در صورت برد میتوانست صدر جدول را از تراکتور بگیرد، با ۸ امتیاز در جایگاه دوم باقی ماند. فولاد نیز با کسب ۵ امتیاز روند صعودی خود پس از دو شکست ابتدایی را ادامه داد.
لحظات حساس بازی:
دقیقه ۳: شوت رضا جعفری با واکنش حامد لک به کرنر رفت.
دقیقه ۱۰: شوت اربک بایناما در دهانه دروازه مهار شد.
دقیقه ۲۷: گروسیان ضربه محمدرضا سلیمانی را مهار کرد.
دقیقه ۵۶: شوت بلانکو از پشت محوطه در اختیار گروسیان قرار گرفت.
اخطارها:
فولاد: سینا اسدبیگی (۳۳)، ابوالفضل رزاقپور (۶۵)
گلگهر: بدون اخطار
ترکیب تیمها:
گلگهر: فرزین گروسیان، امیر جعفری (۲۷-نمانیا دوماسویچ)، سیاوش یزدانی (۹۰-مسیح زاهدی)، امید حامدیفر، علیاصغر عاشوری (۶۶-پویا لطیفیفر)، مهدی تیکدرینژاد، رضا جعفری (۹۰-سیامک نعمتی)، آرمان اکوان، مجید عیدی، پویا پورعلی و اربک بایناما (۶۶-رضا اسدی) – سرمربی: مهدی تارتار
فولاد: حامد لک، سیدمحمد قریشی، علی نعمتی، ابوالفضل رزاقپور، محمدرضا سلیمانی، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، یوسف مزرعه (۷۳-محمدرضا کشاورزی)، وحید امیری، ساسان انصاری (۶۷-محمدعلی کاظمی) و گوستاوو بلانکو – سرمربی: یحیی گلمحمدی