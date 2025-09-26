خبرگزاری کار ایران
فولاد با ترکیب جدید برابر گل‌گهر

فولاد با ترکیب جدید برابر گل‌گهر
تیم فولاد خوزستان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود.

به گزارش ایلنا،   در یکی از دیدارهای مهم هفته پنجم لیگ برتر، فولاد خوزستان میهمان گل‌گهر سیرجان در ورزشگاه شهید سلیمانی است. تیم یحیی گل‌محمدی که پس از دو شکست ابتدایی فصل با توقف پرسپولیس و پیروزی مقابل خیبر اندکی به آرامش رسید، حالا برای ادامه روند مثبت خود مقابل شاگردان مهدی تارتار صف‌آرایی می‌کند.

در ترکیب فولاد، وحید امیری بار دیگر از ابتدا به میدان می‌رود و گوستاوو بلانکو نیز در خط حمله به‌دنبال گلزنی خواهد بود. همچنین یوسف مزرعه، وینگر ۲۰ ساله این تیم، با اعتماد سرمربی در ترکیب اصلی حضور دارد. دروازه فولاد هم همچون بازی قبل در اختیار حامد لک قرار گرفته که امیدوار است بار دیگر کلین‌شیت کند.

ترکیب فولاد خوزستان برابر گل‌گهر:

حامد لک، سیدمحمد قریشی، علی نعمتی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمدرضا سلیمانی، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، یوسف مزرعه، وحید امیری، ساسان انصاری و گوستاوو بلانکو.

