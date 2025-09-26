به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با چادرملو اردکان گفت: «قبل از هر چیز، خدا قوت به مجموعه چادرملو اردکان می‌گویم. در این چند سال، مدیریت باشگاه و حضور مربیان و بازیکنان باتجربه، ساختار حرفه‌ای به فوتبال ایران ارائه کرده‌اند. خبردار شدیم که آقای سعید اخباری سرمربی این تیم دچار آسیب‌دیدگی زانو شده‌اند و از همین جا برای ایشان آرزوی سلامتی می‌کنم.»

دقیقی درباره تیم چادرملو ادامه داد: «آن‌ها تیمی تاکتیکی و منظم هستند که فرامین مربی خود را به خوبی اجرا می‌کنند و از حمایت هواداران بهره‌مندند. سال‌های آینده حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهند داشت.»

سرمربی پیکان درباره وضعیت تیم خود توضیح داد: «تیم ما ترکیبی از جوانان و بازیکنان با تجربه است و هدف ما ارائه بازی هجومی و کسب سه امتیاز برای رسیدن به صدر جدول است. در چند بازی گذشته شایستگی پیروزی داشتیم، اما برخی جزئیات و اشتباهات داوری مانع این شد. با این حال، هیچ ترسی نداریم و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع استعدادپروری و بازیکنان جوان اشاره کرد: «پیکان سال‌هاست روی جوانان کار می‌کند و نمونه‌های موفق زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرده است. کسری طاهری نمونه بارز این استعدادهاست؛ از پیش‌فصل تا آخرین بازی مقابل استقلال نشان داده شایستگی دارد. هیچ رمزی برای موفقیت مهم‌تر از تلاش و استمرار نیست و بازیکنان باید با تمرکز، اعتمادبه‌نفس و فروتنی کار خود را انجام دهند.»

دقیقی درباره نسل مربیان جوان در فوتبال ایران گفت: «اعتمادسازی و فرصت دادن به مربیان جوان، کلید موفقیت در تیم‌های بزرگتر و سطح ملی است. وقتی ظرفیت فراهم شود، این مربیان می‌توانند توانایی خود را نشان دهند و روند رشد و پیشرفت بازیکنان و تیم‌ها تضمین خواهد شد.»

او همچنین در خصوص وضعیت مصدومیت‌ها و بازی با استقلال توضیح داد:«میلاد باقری در بازی گذشته اخراج شد، سجاد جعفری لحظاتی بینایی‌اش را از دست داد اما وضعیتش رو به بهبود است. مرتضی تبریزی، اصغر صادقی و بهزاد سلامی نیز مصدوم هستند و حدود ۲۵ درصد بازیکنان تیم در اختیار ما نیستند، اما هیچ ترسی نداریم و فرصت را به بازیکنان جوان می‌دهیم تا توانایی‌های خود را نشان دهند.»

دقیقی در پایان تاکید کرد: «با وجود چالش‌ها، هدف ما ادامه مسیر موفقیت، کسب نتایج مطلوب و صعود به صدر جدول است و تیم با انگیزه کامل آماده این دیدار خواهد بود.»

