بیانیه تراکتور علیه صدا و سیما:
بیاحترامی آشکار به میلیونها هوادار!
باشگاه تراکتور با انتشار بیانیهای نسبت به نحوه پوشش دیدار تیمش با فجر شهید سپاسی در هفته پنجم لیگ برتر اعتراض کرد و این رفتار صدا و سیما را ناعادلانه و تبعیضآمیز دانست.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور و فجر شهید سپاسی شیراز عصر پنجشنبه برگزار شد، اما نحوه پخش زنده این مسابقه با واکنشهای گسترده هواداران روبهرو شد. باشگاه تراکتور در بیانیه خود تأکید کرد که جایگزینی این دیدار با مسابقه والیبال آمریکا – بلغارستان و قطع ناگهانی پخش، نهایت بیتوجهی و بیاحترامی به میلیونها هوادار این تیم بود.
در این بیانیه آمده است: «رفتار تبعیضآمیز و گاه مغرضانه صدا و سیما علیه هواداران تراکتور و منافع ملی، موضوع جدیدی نیست، اما آنچه روز گذشته رخ داد، غیرقابل قبول بود. هواداران میلیونی تراکتور انتظار داشتند بازیشان بهطور کامل از شبکه ورزش پخش شود، اما این شبکه با قطع ناگهانی بازی و پخش تصاویر بیکیفیت، حق این مردم را تضییع کرد.»
همچنین کیفیت پخش شبکه استانی سهند نیز بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت؛ تصاویر بازی به حدی بیکیفیت بود که حتی کارشناسان داوری توان قضاوت دقیق صحنهها را نداشتند. گزارشگر بازی نیز بارها نام بازیکنان تراکتور را اشتباه تلفظ کرد.
بیانیه باشگاه تأکید دارد که این نادیده گرفتن مطالبات هواداران، علاوه بر بیعدالتی، میتواند تبعات اجتماعی و فرهنگی گستردهای به همراه داشته باشد و پرسشی جدی ایجاد میکند: چرا حق میلیونها هوادار در تماشای بازی تیم محبوبشان نادیده گرفته میشود و چرا تصمیمات صدا و سیما به جای توجه به ظرفیتهای ملی و شور هواداری، موجب نارضایتی و حس تبعیض میشود؟
باشگاه تراکتور در پایان بیانیه خود اعلام کرد:«هواداران تراکتور، یکی از بزرگترین و پرشمارترین گروههای هواداری در ایران و آسیا، همواره نقش مهمی در شور و نشاط فوتبال کشور داشتهاند و انتظار دارند حقشان در پخش بازیها رعایت شود.»