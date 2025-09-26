ترکیب احتمالی استقلال مقابل مصاف شمسآذر در هفته پنجم لیگ برتر
رستم آشورماتوف پس از مصدومیت در فهرست تیم حضور دارد اما احتمال بازی او کم است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز جمعه در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف شمسآذر میرود. ترکیب احتمالی آبیپوشان برای این دیدار شامل آنتونیو آدان در دروازه، روزبه چشمی، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی و صالح حردانی در خط دفاع، دیدیه اندونگ، مهران احمدی و منیر الحدادی در میانه میدان و یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان در خط حمله است.
رستم آشورماتوف که پس از مصدومیت به تازگی تمرینات بازگشته، در فهرست تیم قرار دارد، اما با توجه به فشار بالای بازی، احتمال حضورش در ترکیب اصلی کم است. علاوه بر این، رامین رضاییان به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم نخواهد بود.
استقلال با هدف کسب امتیاز خارج از خانه به مصاف میزبان خود میرود و کادر فنی امیدوار است با تمرکز کامل بازیکنان و اجرای برنامههای تاکتیکی، یک نمایش منسجم و نتیجهبخش ارائه شود. این دیدار فرصت مناسبی برای آبیپوشان است تا نشان دهند آمادگی لازم برای ادامه رقابتهای لیگ را دارند و خود را از بحران های اخیر خارج کنند.