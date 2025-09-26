شمسآذر و استقلال امروز در قزوین به مصاف هم میروند
دو تیم امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم میروند؛ استقلال به دنبال حفظ برتری تاریخی و شمسآذر برای کسب نتیجه در خانه است.
به گزارش ایلنا، تیمهای شمسآذر قزوین و استقلال تهران امروز در چارچوب هفته لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان به مصاف یکدیگر میروند. این دیدار با توجه به نتایج پنج تقابل اخیر دو تیم، حساسیت بالایی دارد.
نگاهی به تاریخچه مواجهه دو تیم نشان میدهد استقلال برتری نسبی دارد. در پنج دیدار آخر، آبیها سه پیروزی کسب کردهاند (۲-۱، ۳-۲ و ۲-۱)، شمسآذر یک بار پیروز شده (۱-۰) و یک بازی هم با تساوی ۲-۲ به پایان رسیده است. این آمار نشان میدهد که هر دیداری میان این دو تیم میتواند با توجه به کوچکترین جزئیات، تعیینکننده باشد.
شمسآذر با هدایت وحید رضایی، امروز امیدوار است در خانه روند ناموفق قبلی خود مقابل استقلال را جبران کند و به شاگردان ریکاردو ساپینتو در آبیها سخت بگیرند. در مقابل، استقلال به دنبال حفظ روند برتری خود و تثبیت جایگاهش در جدول لیگ است.
با توجه به میزبانی شمسآذر، بازی امروز فرصت مناسبی برای این تیم است تا با حمایت هواداران خود، عملکرد خوبی ارائه دهد و شاید نتیجهای فراتر از انتظارات کسب کند. انتظار میرود بازی پرفشار و جذابی پیش روی تماشاگران باشد، زیرا هر دو تیم انگیزه بالایی برای کسب سه امتیاز دارند و تقابل تاکتیکی میان مربیان میتواند سرنوشت بازی را رقم بزند.