فجرسپاسی شیراز؛
تازهواردی با اقتدار دفاعی و نظم تاکتیکی در لیگ برتر
فجرسپاسی شیراز، تیم تازهوارد لیگ برتر، در هفته پنجم موفق شد در تبریز مقابل تراکتور به تساوی ارزشمند دست یابد و رکورد بدون شکست خود را حفظ کند.
به گزارش ایلنا، شاگردان پیروز قربانی نشان دادهاند که با برنامهریزی دقیق و تاکتیک منسجم، حتی در مواجهه با تیمهای مدعی هم میتوانند به نتایج قابل توجه دست یابند.
سبک بازی این تیم در پنج هفته ابتدایی، رویکردی روشن و هدفمند دارد؛ فجرسپاسی در بازیهای خارج از خانه تمرکز خود را روی حفظ دروازه و گرفتن حداقل یک امتیاز قرار داده و در ورزشگاه پارس شیراز با بردهای یک بر صفر توانسته بیشترین بازدهی را از بازیهای خانگی کسب کند. به این ترتیب، تیم زردپوش توانسته پرسپولیس و خیبر را در زمین حریف متوقف کند و گلگهر و ذوبآهن را با حداقل گل شکست دهد. این الگو، نشاندهنده نظم و انسجام تیمی فجرسپاسی است که حتی مقابل مدعیان هم قابل اتکا عمل میکند.
یکی از نقاط قوت فجرسپاسی، دفاع محکم و منسجم آن است. این تیم در مواجهه با خطوط حمله قدرتمند لیگ، از تاکتیک بسته استفاده کرده و اجازه نفوذ آسان به حریف نداده است. دروازهبان تیم، علی غلامزاده، با ثبت سه کلینشیت در پنج هفته ابتدایی، نقش مهمی در ثبات تیم ایفا کرده است. تنها گلهایی که فجرسپاسی دریافت کرده مربوط به دیدارهای خارج از خانه مقابل پرسپولیس، خیبر و تراکتور بوده و در باقی مسابقات توانسته دروازه خود را بسته نگه دارد.
با وجود این شروع موفق، فجرسپاسی با کسر سه امتیاز به دلیل مسائل انضباطی، هماکنون با ۶ امتیاز در جدول قرار دارد؛ در غیر این صورت با ۹ امتیاز، میتوانست صدرنشین باشد. این موضوع نشان میدهد که عملکرد این تیم حتی بدون احتساب مشکلات خارج از زمین هم چشمگیر بوده و میتواند در ادامه فصل به یکی از شگفتیهای لیگ تبدیل شود.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت فجرسپاسی در هفته ششم مقابل استقلال خوزستان، پیروزی دیگری را ثبت کند. عملکرد این تیم ثابت کرده است که تازهوارد بودن هیچ مانعی برای نمایش قدرت دفاعی، برنامهریزی تاکتیکی دقیق و ایجاد شگفتی در لیگ برتر نیست و میتواند مدعیان را به چالش بکشد.