سرمربی شمس آذر:

استقلال در خط حمله قوی است اما در دفاع مشکل دارد

استقلال در خط حمله قوی است اما در دفاع مشکل دارد
وحید رضایی پیش از دیدار حساس مقابل استقلال تأکید کرد که تیمش بدون ترس و با روحیه جنگنده به میدان می‌رود و به دنبال سه امتیاز است.

به گزارش ایلنا، وحید رضایی سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین در نشست خبری پیش از دیدار برابر استقلال اظهار داشت:«می‌دانیم که مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران بازی داریم. تیمی که مهره‌های باکیفیت زیادی دارد، مخصوصاً در خط حمله بازیکنانی دارد که در موقعیت‌های یک‌به‌یک بسیار خطرناک هستند، اما در عوض در خط دفاع با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. ما در طول هفته تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و با روحیه جنگنده‌ای که بازیکنانم در تمرینات نشان دادند، قطعاً فردا شجاعانه بازی می‌کنیم و به دنبال کسب سه امتیاز خواهیم بود.»

او ادامه داد:« استقلال همیشه تیم بزرگی بوده و مربیان و بازیکنان بزرگی داشته است. درست است که این تیم هزینه‌های زیادی کرده، اما ما هم بازیکنان جوان و بااستعدادی داریم. با این حال تمام تمرکز ما روی بازی خودمان است. می‌دانیم که از این مسابقه چه می‌خواهیم و برنامه‌مان را روی ارائه یک بازی خوب و باکیفیت گذاشته‌ایم تا بتوانیم امتیاز لازم را کسب کنیم.»

رضایی در خصوص داوری این مسابقه نیز گفت:«آقای کاظمی یکی از داوران خوب لیگ است و امیدواریم فردا شاهد قضاوت خوب و باکیفیتی از او باشیم. من نمی‌خواهم زیاد درباره داوری صحبت کنم، اما فقط دوست دارم داور عادلانه قضاوت کند و تحت تأثیر جو مسابقه قرار نگیرد. آقای کاظمی در این چند سال نشان داده که داور شجاع و خوبی است و امیدوارم فردا هم یکی از روزهای خوب داوری‌اش باشد.»

