خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارتونک: تیم ملی والیبال ایران آینده روشنی دارد

بارتونک: تیم ملی والیبال ایران آینده روشنی دارد
کد خبر : 1691412
لینک کوتاه کپی شد.

پاسور تیم ملی والیبال جمهوری چک، گفت: ایرانی‌ها والیبال بسیار خوبی بازی کردند. تیمی جوان و بااستعداد هستند و آینده روشنی پیش‌رو دارند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مغلوب جمهوری چک شد.

پاسور تیم ملی والیبال جمهوری چک درباره این بازی اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود؛ ست نخست را بد آغاز کردیم، هرچند به جریان مسابقه برگشتیم اما چند اشتباه غیرضروری باعث شد ست اول را از دست بدهیم و شروع یک بر صفر به ضرر ما بود.

لوبوس بارتونک، تصریح کرد: خوشبختانه در ست دوم با دفاع روی تورِ مؤثرمان به پیروزی رسیدیم و با یک امتیاز مستقیم سرویس، روند برد را آغاز کردیم. از آن لحظه همه توان‌مان را مانند هر بازی گذاشتیم و توانستیم برنده شویم.

این ملی‌پوش با قدردانی از حریف خود ادامه داد: ایرانی‌ها والیبال بسیار خوبی بازی کردند. تیمی جوان و بااستعداد هستند و آینده روشنی پیش‌رو دارند. فکر می‌کنم سال آینده بهتر و بهتر خواهند شد و از عملکردشان قدردانی می‌کنم.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی