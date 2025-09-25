بارتونک: تیم ملی والیبال ایران آینده روشنی دارد

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مغلوب جمهوری چک شد.

پاسور تیم ملی والیبال جمهوری چک درباره این بازی اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود؛ ست نخست را بد آغاز کردیم، هرچند به جریان مسابقه برگشتیم اما چند اشتباه غیرضروری باعث شد ست اول را از دست بدهیم و شروع یک بر صفر به ضرر ما بود.

لوبوس بارتونک، تصریح کرد: خوشبختانه در ست دوم با دفاع روی تورِ مؤثرمان به پیروزی رسیدیم و با یک امتیاز مستقیم سرویس، روند برد را آغاز کردیم. از آن لحظه همه توان‌مان را مانند هر بازی گذاشتیم و توانستیم برنده شویم.

این ملی‌پوش با قدردانی از حریف خود ادامه داد: ایرانی‌ها والیبال بسیار خوبی بازی کردند. تیمی جوان و بااستعداد هستند و آینده روشنی پیش‌رو دارند. فکر می‌کنم سال آینده بهتر و بهتر خواهند شد و از عملکردشان قدردانی می‌کنم.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند.

