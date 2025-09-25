به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مغلوب جمهوری چک شد.

سرمربی تیم ملی والیبال جمهوری چک درباره پیروزی شاگردانش مقابل ایران، اظهار داشت: شروع بازی پیچیده بود و در ست نخست ایران با سرویس‌های بسیار خوب برتری را رقم زد. سپس بازیکنان چک به‌تدریج برابری بیشتری در زمین ایجاد کردند.

جیری نوواک ادامه داد: سپس دفاع‌مان در لحظات کلیدی بهتر شد و با سرویس‌های مؤثر، توپ‌گیری و دفاع مناسب، امتیازهای سرنوشت‌ساز را به دست آوردیم. این‌گونه بازی به پایان رسید و لحظه‌ای تاریخی رقم خورد تا حضورمان در نیمه‌نهایی قطعی شود.

وی تاکید کرد: می‌دانستیم تیم ایران با ترکیبی جوان دو چهره دارد، یکی وقتی جریان بازی به سودشان است و عالی ظاهر می‌شوند، اما در شرایط تعقیب امتیاز، شرایط تیم ایران متفاوت می‌شود. با این آگاهی منتظر لحظه‌ای بودیم تا بازی را ببندیم و کار را تمام کنیم.

