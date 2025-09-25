خبرگزاری کار ایران
خانزاده: به دلیل کم تجربگی مغلوب چک شدیم
دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران گفت: : نتیجه بازی امروز را به دلیل کم تجربگی باختیم، واقعا متاسفم و شرمنده مردم شدیم.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مغلوب جمهوری چک شد.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران درباره این دیدار اظهار داشت: متاسفانه نتوانستیم نتیجه زحمات خودمان را به دست آوریم. بهترین موقعیت خوبی بود که به جمع چهار تیم برتر جهان صعود و تاریخ سازی کنیم، اما نشد.

پوریا حسین خانزاده با عذرخواهی از مردم تصریح کرد: شرمنده مردم و حمایت های آن‌ها شدیم. امیدوارم در ادامه راه موفق باشیم و افتخاراتی برای والیبال ایران کسب کنیم. باز هم تاکید می کنم که شرمنده مردم شدیم، اما کم کاری نکردیم و بازیکنان همه تلاش خود را انجام دادند. متاسفم.

وی با بیان این‌که تیم ایران یکی از جوانترین تیم‌های این مسابقات است و بازی‌ها را بد شروع کرد، اما در ادامه پیشرفت کردیم، گفت: نتیجه بازی امروز را به دلیل کم تجربگی باختیم و واقعا متاسفم و شرمنده شدیم.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد. شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شد و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کرد.

