خانزاده: به دلیل کم تجربگی مغلوب چک شدیم

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران درباره این دیدار اظهار داشت: متاسفانه نتوانستیم نتیجه زحمات خودمان را به دست آوریم. بهترین موقعیت خوبی بود که به جمع چهار تیم برتر جهان صعود و تاریخ سازی کنیم، اما نشد.

پوریا حسین خانزاده با عذرخواهی از مردم تصریح کرد: شرمنده مردم و حمایت های آن‌ها شدیم. امیدوارم در ادامه راه موفق باشیم و افتخاراتی برای والیبال ایران کسب کنیم. باز هم تاکید می کنم که شرمنده مردم شدیم، اما کم کاری نکردیم و بازیکنان همه تلاش خود را انجام دادند. متاسفم.

وی با بیان این‌که تیم ایران یکی از جوانترین تیم‌های این مسابقات است و بازی‌ها را بد شروع کرد، اما در ادامه پیشرفت کردیم، گفت: نتیجه بازی امروز را به دلیل کم تجربگی باختیم و واقعا متاسفم و شرمنده شدیم.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد. شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شد و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کرد.

