چراغپور: فوتبال ایران بیبرنامه است و نسل مهاجمان در حال انقراض
جلال چراغپور به تحلیل وضعیت این روزهای فوتبال ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا، جلال چراغپور، مربی باسابقه فوتبال ایران، در گفتوگویی تفصیلی به بررسی وضعیت استقلال و پرسپولیس، چالشهای مربیان جوان، دلایل موفقیت تراکتور با اسکوچیچ و ضعف ساختاری فوتبال ایران در حوزه استعدادیابی پرداخت. او معتقد است تغییرات گسترده در تیمهای مدعی، نبود برنامهریزی بلندمدت و کمبود بازیکنان کلیدی آینده تیم ملی را تهدید میکند.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
ثبات تیمی عامل اصلی موفقیت است
سؤال: آقای چراغپور، ثبات چه جایگاهی در موفقیت تیمها دارد و چرا امسال تیمهای بزرگ دچار افت شدهاند؟
چراغپور: یکی از رموز اصلی موفقیت تیمها ثبات است. اما امسال تیمهای مدعی جابهجاییهای زیادی داشتند که به افت آنها منجر شد. استقلال بازیکنان بسیاری جذب کرد و در واقع سبکهای مختلف فوتبالی را کنار هم قرار داد. این کار باعث میشود برای هماهنگی زمان بیشتری نیاز داشته باشند. پرسپولیس هم شرایط مشابهی دارد. در زمان برانکو تغییرات کم بود، اما حالا در یکی دو سال اخیر تیم کاملاً متحول شده و امسال هم با حضور وحید هاشمیان حدود ۱۰ بازیکن جدید اضافه شدهاند. در اروپا چنین چیزی نمیبینیم؛ بایرن مونیخ فقط یک بازیکن مثل هری کین میگیرد و تغییراتش محدود است. این جابهجاییها باعث میشود ریتم تیمها دیر به دست بیاید و هماهنگی بازیکنان خارجی هم بهخصوص دشوار است.
چالش مربیان جوان در تیمهای بزرگ
سؤال: حضور مربیان جوان در لیگ برتر چه تأثیری دارد؟
چراغپور: مربیان جوان ترکیبی از تفکر جدید و شجاعت هستند. این شجاعت باعث میشود ریسکپذیری بالایی داشته باشند. سبک آنها بر پایه گل زدن است، در حالی که مربیان باتجربه ابتدا به گل نخوردن فکر میکنند. همین تفاوت دیدگاه میتواند تیمهای بزرگ را به چالش بکشد.
اسکوچیچ، برگ برنده تراکتور
سؤال: دلیل صدرنشینی تراکتور در این فصل را چه میدانید؟
چراغپور: اصلیترین دلیل موفقیت تراکتور اسکوچیچ است. او دو سال است که در تبریز حضور دارد و آرامآرام تیمش را ساخته است. اسکوچیچ مثل برانکو است؛ ابزارش را انتخاب میکند و براساس آن تیمش را میسازد. این روند را در ملوان هم دیده بودیم. تراکتور با این شرایط شانس بالایی برای قهرمانی دوباره دارد.
ضعف استعدادیابی؛ زخم کهنه فوتبال ایران
سؤال: چرا فوتبال ایران در استعدادیابی دچار ضعف است؟
چراغپور: استعدادیابی نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، اما فوتبال ایران چنین برنامهای ندارد. این کار باید در یک دوره چهارساله از ۱۵ تا ۱۹ سالگی انجام شود و زیر نظر فدراسیون باشد. متأسفانه امکانات اولیه مثل زمین چمن هم در اختیار نوجوانان قرار نمیگیرد و همین باعث میشود استعدادها شکوفا نشوند. وقتی فوتبال بدون برنامه جلو میرود، افت آن اجتنابناپذیر است.
فقر بازیکن در خطوط کلیدی
سؤال: بزرگترین دغدغه فوتبال ایران در بخش بازیکنسازی چیست؟
چراغپور: فوتبال ما در بسیاری از پستها دچار فقر بازیکن است. نسل دروازهبانها و مدافعان وسط رو به انقراض است. در خط حمله هم با خروج مهدی طارمی مشکلات جدی خواهیم داشت، چون مهاجم تخصصی پرورش ندادهایم. اگر این روند ادامه پیدا کند، چهار سال دیگر تیم ملی در آسیا جایگاه قابل توجهی نخواهد داشت.