خبر خوش برای پرسپولیس: پایان محرومیت افشین پیروانی

به گزارش ایلنا، حکم نهایی پرونده افشین پیروانی امروز صادر شد و بر اساس رأی جدید، محرومیت شش‌ماهه او به دو ماه محرومیت تعلیقی کاهش یافت. این تصمیم به تأیید باشگاه پرسپولیس نیز رسیده و به این ترتیب کارت پیروانی برای دیدار حساس برابر ملوان صادر شده است.

محرومیت سرپرست پرسپولیس به دلیل اظهارنظر درباره روند بازسازی ورزشگاه آزادی اعمال شده بود و کمیته اخلاق در ابتدا او را از همراهی تیمش به مدت شش ماه محروم کرده بود. با رأی تازه، پیروانی از این پس بدون مشکل در کنار زمین وظایف خود را انجام خواهد داد.

افشین پیروانی از سال ۱۳۹۸ و آغاز لیگ نوزدهم در پرسپولیس حضور داشته و طی این سال‌ها به عنوان مدیر و سرپرست تیم فعالیت کرده است. او حالا در آستانه هفتمین سال حضور خود در جمع سرخپوشان، بار دیگر اجازه همراهی تیم را به دست آورده است.

