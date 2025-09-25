خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک

خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک
کد خبر : 1691339
لینک کوتاه کپی شد.

پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور عنوان امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به دست آورد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱ امروز (پنج‌‌شنبه سوم مهر) در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک رفت.

تیم ملی والیبال ایران در این دیدار سه بر یک مغلوب شد و به کار خود در جام ۲۱ پایان داد.

پاتریک ایندرا با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان بودند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۴ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال جمهوری چک نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۵ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۳۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی