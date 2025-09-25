به گزارش ایلنا، بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور در حالی وارد هفته پنجم می‌شود که تراکتور صدرنشین پنجشنبه میزبان فجرسپاسی خواهد بود و گل‌گهر سیرجان نیز در صورت پیروزی برابر فولاد شانس رسیدن به صدر جدول را دارد. حساسیت دیدارهای این هفته با بحران تیم‌هایی چون سپاهان، مس رفسنجان و استقلال خوزستان دوچندان شده است.

هفته پنجم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمان از روز پنجشنبه 3 مهرماه شروع خواهد شد که این بازی‌ها در سه روز برگزار می‌شود. روز پنجشنبه تراکتور صدرنشین میزبان فجرسپاسی خواهد بود و آخرین بازی هم روز شنبه 5 مهر بین چادرملو اردکان و پیکان برگزار می‌شود. هفته پنجم این دوره از رقابت‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است و برخی تیم‌ها، این هفته از رقابت‌ها را با استرس و نگرانی دنبال می‌کنند.

گل‌گهر صدر را می‌خواهد/ 17:00 جمعه

گل‌گهر سیرجان با هدایت مهدی تارتار باز هم یکی از بهترین‌های لیگ برتر فوتبال کشورمان است و توانسته با 7 امتیاز در رده دوم قرار بگیرد. این در حالی است که صدرنشین هم 7 امتیازی است و این فرصت بسیار مناسبی برای شاگردان تارتار است که خودشان را به صدر برسانند. گل‌گهر در هفته گذشته در مصاف با ملوان موفق بود و با دو گل در هفته چهارم سه امتیاز را کسب کرد. اما به نظر می‌رسد سیرجانی‌ها در این هفته کار سختی داشته باشند، با وجود این نیم‌نگاهی به صدرنشینی دارند. در مقابل فولاد اوضاع خوبی ندارد و شاگردان گل‌محمدی نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. آنها با 4 امتیاز در رده یازدهم هستند و در هفته گذشته توانستند خیبر خرم‌آباد را با باخت بدرقه کنند. با این اوصاف شاید این بازی یکی از بهترین‌های هفته پنجم باشد و هواداران دو تیم بتوانند بازی زیبایی را به تماشا بنشینند.

مصاف صدرنشین با صدرنشین واقعی

تراکتور – فجرسپاسی/ 17:00 پنجشنبه

تراکتور در حالی در هفته پنجم به مصاف فجرسپاسی خواهد رفت که با 7 امتیاز در رده نخست جدول رده‌بندی قرار دارد و هفته چهارم را هم با پیروزی مقابل سپاهان سپری کرده است. تراکتور که به نظر می‌رسد موتورش روشن شده است، تا حالا باختی مقابل فجرسپاسی نداشته و در این هفته هم امیدوار است با کسب سه امتیاز مقابل این حریف سرسخت بتواند به سه امتیاز دست پیدا کند. در مقابل فجرسپاسی که کارش را با سه امتیاز منفی شروع کرده بود، حالا با 5 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده است. این تیم که 8 امتیاز در هفته‌های گذشته کسب کرده، در حقیقت صدرنشین واقعی لیگ برتر به شمار می‌رود و اگر امتیاز منفی نداشت حالا با 8 امتیاز بالاتر از تیم‌های هفت امتیازی ایستاده بود. فجر هم هفته گذشته را با پیروزی مقابل ذوب‌آهن سپری کرده و شاید شاگردان قربانی به این فکر می‌کنند که با شکست تراکتور طلسم‌شکنی کرده و بتوانند به صدر جدول برسند.

شاگرد به استاد رسید

ذوب‌آهن – آلومینیوم/18:30 جمعه

ذوب‌آهن بعد از دو نتیجه خوبی که مقابل استقلال و مس رفسنجان به دست آورده بود، در خانه فجر شکست خورد؛ شکستی که از نظر قاسم حدادی‌فر با اشتباهات داوری به دست آمد. او حالا این فرصت را دارد که فردا در فولادشهر با حفظ سه امتیاز، دوباره تیمش را در شرایط مطلوب حفظ کند اما از شانس، حریف آنها پس از سه هفته ناکامی با برتری قاطع مقابل استقلال خوزستان ضمن کسب اولین پیروزی از بحران خارج شده و از هر نظر آمادگی لازم برای این بازی حساس را دارد. از طرفی سرمربی ذوب‌آهن که در دوران بازیگری‌اش شاگرد مجتبی حسینی(سرمربی آلومینیوم) بوده تا حدود زیادی با تفکرات او آشنا است. شاید به همین دلیل نباید خیلی انتظار بازی پرگلی را داشت. باتوجه به جایگاه‌شان در جدول حتی پیروزی اقتصادی هم برای‌شان فوق‌العاده اهمیت دارد. هر کدام از دو تیم با کسب سه امتیاز تا حدودی با تیم‌های پایین جدول فاصله می‌گیرند. البته هر دو تیم در فاز هجومی عملکرد قابل دفاعی داشته و به همان اندازه در ساختار دفاعی‌شان مشکل دارند.

حواس محرم به کرنومتر ساعتش

خیبر خرم‌آباد – سپاهان/17:00 جمعه

خیبر هفته گذشته اولین شکست فصلش را مقابل فولاد تجربه کرد. حالا مهدی رحمتی برای جبران آن باخت باید تیمی را از پیش رو بردارد که سرمربی‌اش یعنی نویدکیا اصلاً شرایط خوبی نداشته و خودش شمارش معکوس را برای برکناری‌اش اعلام و آغاز کرده است. سپاهان هم در بازی قبلی مغلوب تراکتور شد. همین دلایل برای دو سرمربی جوان برای اینکه فقط و فقط به دنبال پیروزی باشند کافی خواهد بود. در واقع تساوی برای آنها حتی تیم میهمان کمتر از باخت نیست. شاگردان رحمتی فقط به خاطر تفاضل گل در رده سوم ایستاده‌اند، اما قرار گرفتن سپاهان با آن همه سابقه و قدمت در رده چهاردهم با دو امتیاز اصلاً آن چیزی نیست که می‌خواستند و بدبین‌ترین هوادارانش هم فکرش را نمی‌کردند. نویدکیا یکی دو روز پیش مدعی شده که بازیکنانش باید در زمین همه توان‌شان را بگذارند. اما نه فقط برای اصفهانی‌ها بلکه برای تمام تیم‌ها امتیاز گرفتن از خیبر در خرم‌آباد آن هم مقابل هواداران پرشورش کاری بسیار دشوار است. خیلی امیدواریم که یک فوتبال بسیار باکیفیت و با موقعیت‌های زیاد را از دو تیم ببینیم.

مصاف بحران‌زده‌ها

استقلال خوزستان – مس رفسنجان/ 19:15 جمعه

استقلال خوزستان با دو امتیاز در رده سیزدهم جدول رده‌بندی است و این در حالی است که آبی‌های خوزستان تا حالا 5 امتیاز کسب کرده‌اند و به خاطر امتیاز منفی، آنها وضعیت خوبی در جدول رده‌بندی ندارند.

آبی‌های خوزستان هفته گذشته مقابل پیکان یک بازی سنگین داشتند که با نتیجه تساوی دو-دو به پایان رسید. آنها امیدوارند بتوانند در ادامه بازی‌ها خود را در جدول رده‌بندی بالا بکشند.

در مقابل استقلالی‌های خوزستانی در این هفته مس رفسنجان قرار دارد که این تیم یکی از تیم‌های بحران‌زده به شمار می‌رود. مسی‌ها با 2 امتیاز در رده پانزدهم قرار دارند و قعرنشین واقعی تا اینجای رقابت‌ها هستند.

آنها هفته گذشته هم مقابل شمس‌آذر به تساوی رسیدند و امید زیادی برای پیروزی مقابل استقلال خوزستان ندارند. مس رفسنجان با ادامه این روند ممکن است خیلی زود شاهد تغییراتی روی نیمکت باشد.

