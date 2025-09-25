به گزارش ایلنا، این دیدار می‌تواند مسیر کورس قهرمانی را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ جایی که شاگردان مریم آزمون برای نزدیک‌شدن به صدر به مصاف تیمی می‌روند که خط حمله پرستاره‌اش تهدیدی جدی برای هر رقیبی است.

هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با یکی از حساس‌ترین دیدارهای این فصل همراه خواهد بود. طبق برنامه گل‌گهر در سیرجان میزبان پرسپولیس خواهد بود تا جدال بالای جدولی‌ها برگزار شود. این دیدار می‌تواند سرنوشت ابتدایی کورس قهرمانی را تحت ‌تأثیر قرار دهد و نشان دهد کدام تیم آماده‌تر است تا در مسیر قهرمانی گام‌های جدی‌تری بردارد. گل‌گهر سیرجان با شروعی طوفانی در این فصل، هر دو بازی ابتدایی خود را با برد پشت سر گذاشته و حالا با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. خریدهای مطلوب گل‌گهر باعث شده این تیم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی فصل جدید باشد. سیرجانی‌ها هفته قبل مقابل پالایش‌گاز ایلام به برد 2-0 رسیدند تا با 6 امتیاز و اعتماد به نفس بیشتری به مصاف سرخپوشان بروند. در آن سوی میدان هم پرسپولیس با جذب مریم آزمون به عنوان سرمربی و ستاره‌هایی درخشان، یکی دیگر از تیم‌های حاضر در کورس قهرمانی است. سرخپوشان در هفته دوم رقابت‌ها اولین برد خود را با بریس زینب عباسپورمقابل ایساتیس کران فارس به دست آوردند و حالا آنها هم با پیروزی و حضور در رده سوم جدول به استقبال بازی حساس فردا می‌روند. این مسابقه از جنبه‌های فنی اهمیت بالایی دارد؛ پرسپولیس با هدایت مریم آزمون، تیمی منسجم و جنگنده را راهی میدان می‌کند و حالا باید در مقابل گل‌گهری قرار بگیرد که ساختار هجومی و خط حمله پرستاره‌اش، تهدیدی جدی برای هر خط دفاعی محسوب می‌شود.

جدال ستاره‌های این دو تیم در تقابل با یکدیگر بویژه افسانه چترنور مهاجم سیرجانی‌ها با مدافعان پرسپولیس یکی از نکات دیدنی و جالب این دیدار خواهد بود. با توجه به شرایط جدول، گل‌گهر دراین بازی قصد دارد صدرنشینی خود را تثبیت و فاصله‌اش را با رقبا بیشتر کند. در مقابل پرسپولیس هم قطعاً تلاش خواهد کرد تا با برد در این بازی امتیازات خود را افزایش داده و خود را به صدر جدول برساند. بنابراین فردا نیمی از نگاه‌ها به سیرجان خواهد بود؛ نه فقط برای 3 امتیاز بلکه برای اعتبار و تثبیت جایگاه در جمع مدعیان.

