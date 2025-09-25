شایعه تمدید قرارداد اندونگ با استقلال تکذیب شد

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر شایعاتی درباره تمدید قرارداد بازیکن استقلال، اندونگ، منتشر شد و حتی برخی مدعی بودند که ساپینتو خواستار عقد قرارداد بلندمدت با این بازیکن شده است. این خبر در فضای رسانه‌ای و بین هواداران باعث واکنش‌های مختلف شد، اما پیگیری‌ها نشان داد که صحت ندارد. مسئولان باشگاه استقلال تأکید کرده‌اند که تاکنون هیچ بحث رسمی یا غیررسمی درباره قراردادهای فصل آینده، از جمله اندونگ، با ساپینتو مطرح نشده است. باشگاه هنوز تصمیمی درباره بازیکنان فعلی و تمدید قراردادها نگرفته و تمرکز کادر فنی و مدیریت بر عملکرد تیم در مسابقات جاری است. اندونگ به عنوان یک بازیکن با کیفیت و مفید برای استقلال شناخته می‌شود و حضورش در ترکیب تیم ارزشمند است، اما تا این لحظه هیچ مذاکره‌ای برای تمدید قرارداد او صورت نگرفته است. هواداران باید اخبار رسمی باشگاه را مبنای قضاوت قرار دهند و از انتشار شایعات پرهیز کنند.

