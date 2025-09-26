به گزارش ایلنا، سرپرست باشگاه استقلال، علی تاجرنیا، اخیراً از آغاز رایزنی‌های اولیه برای ساخت ورزشگاه اختصاصی این باشگاه خبر داده است. او اعلام کرده است که مکانی مدنظر قرار گرفته که پیش‌تر برای احداث یک استادیوم ۴۰ هزار نفری در نظر گرفته شده بود و باشگاه قصد دارد با همکاری جامعه هواداری و هواداران متمول، این پروژه را پیش ببرد. به گفته تاجرنیا، هلدینگ باشگاه در این مسیر مصمم است و برنامه‌ریزی‌های اولیه آغاز شده‌ است.

با وجود این سخنان امیدوارکننده، سؤال اصلی اینجاست که وعده جدید چه ضمانت اجرایی دارد و آیا اظهارات اخیر صرفاً یک مصاحبه پوپولیستی است یا استقلال برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای ساخت این ورزشگاه در نظر دارد؟ مروری بر سوابق مدیران پیشین باشگاه پاسخ چندان امیدوارکننده‌ای به این پرسش نمی‌دهد. علی خطیر پیش از تاجرنیا، نمایندگان یک شرکت خارجی را به تهران دعوت کرد و هزینه‌های زیادی برای این سفر صرف شد تا پروژه ساخت ورزشگاه اختصاصی کلید بخورد، اما در نهایت هیچ اقدامی عملی نشد. پیش‌تر نیز دیگر مدیران استقلال وعده‌های مشابه داده بودند، اما نتیجه ملموسی حاصل نشد.

این سابقه نشان می‌دهد که تحقق پروژه‌ای ملی مانند ورزشگاه اختصاصی نیازمند ضمانت اجرایی، منابع مالی پایدار و ثبات مدیریتی است. در حال حاضر، استقلال نه‌تنها با نتایج ضعیف در لیگ برتر مواجه است، بلکه جایگاه مدیران باشگاه نیز ناپایدار به نظر می‌رسد و حتی مشخص نیست تاجرنیا تا چه مدت در این سمت باقی بماند. وقتی ماندن مدیران به نتایج تیم وابسته باشد، برنامه‌ریزی بلندمدت و پروژه‌های بزرگ مانند ساخت ورزشگاه با ریسک بسیار بالایی مواجه می‌شوند.

با این حال، هدفگذاری باشگاه مثبت و قابل درک است. استقلال همواره به عنوان یکی از محبوب‌ترین و پرافتخارترین باشگاه‌های ایران شناخته شده و داشتن ورزشگاه اختصاصی می‌تواند نه‌تنها شرایط مالی باشگاه را بهبود دهد، بلکه به تقویت هویت باشگاه و ایجاد محیطی حرفه‌ای برای بازیکنان کمک کند. در کنار سرمایه‌گذاری برای خرید بازیکن و بهبود وضعیت فنی تیم، ایجاد زیرساخت‌های ثابت، ازجمله ورزشگاه اختصاصی، اهمیت بالایی دارد.

اما سؤال اصلی این است که چه راهکاری برای تضمین اجرای این پروژه وجود دارد؟ باشگاه استقلال برای موفقیت این طرح نیازمند یک برنامه مدون و عملیاتی است؛ شامل تأمین منابع مالی از هواداران، جذب سرمایه‌گذاران متمول، تعامل با شرکت‌های ساختمانی معتبر و ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای جلوگیری از توقف پروژه در میانه راه‌اندازی. بدون چنین برنامه‌ای، وعده‌های ساخت ورزشگاه نمی‌تواند بیشتر از یک اعلامیه رسانه‌ای تلقی شود.

به هر حال، استقلال و هوادارانش امیدوارند این بار وعده‌ها فقط روی کاغذ نماند و پروژه‌ای عملی و واقعی شکل بگیرد. موفقیت این پروژه نه‌تنها به توسعه باشگاه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر باشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی ایران باشد. اما تا زمانی که شفافیت در منابع، زمان‌بندی و مسئولیت‌های اجرایی مشخص نشود، تحقق وعده ساخت ورزشگاه اختصاصی استقلال همچنان در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.

