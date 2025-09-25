آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برابر ملوان

به گزارش ایلنا، اردوی پرسپولیس پر از بازیکن مصدوم است و تعداد زیادی از بازیکنان این تیم به بازی امروز مقابل ملوان نخواهند رسید.

به غیر از سرژ اوریه که همچنان قادر به بازی نیست رضا شکاری به‌خاطر کمردرد و اسپاسم عضلانی در دیدار امروز غایب است.

محمد عمری هم به این دیدار نمی‌رسد اما از هفته آینده در تمرینات شرکت می‌کند. مصدومیت او از ناحیه DCL بوده که با تمرینات بدنسازی به بهبود نسبی رسیده است.

از طرفی محمدحسین کنعانی‌زادگان از ناحیه همسترینگ دچار کشیدگی شده و بعید است به بازی امروز برسد.

اورونوف هم به دلیل همان مصدومیت مزمن قدیمی، به احتمال زیاد شرایط حضور در بازی امروز را ندارد. گفته می‌شود میلاد سرلک به دلیل مصدومیت و کشیدگی از ناحیه کشاله ران غایب است هر چند هاشمیان حرفی درباره مصدومیت او نزد.

محمدحسین صادقی نیز دچار کشیدگی از ناحیه کشاله شده و حضورش در این میدان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با این حال تیوی بیفوما MRI گرفته و مشکلی نخواهد داشت. در حالی‌که برخی شایعات منتشر شده بود که بیفوما خودش را به مصدومیت زده پزشک باشگاه به کادرفنی اطلاع داده که برخی مصدومیت‌ها و التهاب‌ها ممکن است در MRI نشان داده نشود.

عجیب اینکه علیپور هم از ناحیه زانو احساس درد کرده اما مصدومیت او به گونه‌ای نیست که به بازی نرسد.

