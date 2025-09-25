مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان
زمان بازی والیبال ایران - چک
تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزی هیجان انگیز خود در مرحله قبلی برابر صربستان، اکنون مقابل چک قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یکچهارم نهایی قهرمانی جهان به مصاف جمهوری چک میرود. این دیدار حساس امروز و از ساعت 11 صبح برگزار میشود و برنده آن راهی جمع چهار تیم برتر جهان خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران بعد از کسب عنوان دومی در مرحله گروهی، با عبور از صربستان به مرحله یک چهارم راه یافته است. شاگردان پیاتزا در صورت عبور از این حریف با برنده آمریکا - بلغارستان مصاف خواهند داد.
در این مرحله ایتالیا با عبور از بلژیک و لهستان نیز با پیروزی قاطع مقابل ترکیه، راهی مرحله نیمه نهایی شدهاند.