تقابل هاشمیان و زارع بعد از ۱۵ سال؛
آلکثیر با لباس ملوان برابر پرسپولیس
پرسپولیس و ملوان امروز در ورزشگاه شهرقدس به مصاف هم میروند؛ دیداری که تقابل وحید هاشمیان و مازیار زارع روی نیمکتها را پس از همبازی بودن در پرسپولیس رقم میزند.
به گزارش ایلنا، در سوی دیگر، حضور عیسی آلکثیر مقابل تیم سابقش، پس از ماجراهای اخیر انتقال پرحاشیهاش، جذابیتهای این مسابقه را دوچندان کرده است.
پرسپولیس و ملوان عصر امروز در حالی مقابل هم به میدان میروند که سرمربیان دو تیم در همین پرسپولیس همبازی بودهاند. وحید هاشمیان آخرین سالهای فوتبالش را در پرسپولیس سپری کرد و بعد از حضور در جمع سرخها در تیم دیگری به میدان نرفت اما مازیار بعد از پرسپولیس به ملوان برگشت و فوتبالش را در خونه به خونه بابل تمام کرد.
هاشمیان و مازیار حدود 15 سال پیش در پرسپولیس همبازی بودند و با هم به عنوان قهرمانی جام حذفی رسیدند اما امروز مقابل هم قرار خواهند گرفت و باید برنده باشند که البته برد برای هاشمیان ضروریتر است.
نکته مهم اینجاست که مازیار زارع در قامت سرمربی هیچ گاه مقابل پرسپولیس برنده نبوده و هر چهار باری که به عنوان سرمربی ملوان مقابل سرخها به میدان رفته شکست خورده است.
جدا از این تقابل مردان اول نیمکتها آنچه در زمین مسابقه اتفاق میافتد جذابتر است چرا که قرار است عیسی آلکثیر مقابل پرسپولیس به میدان برود.
آلکثیر در پایان فصل گذشته از پرسپولیس کنار گذاشته شد و به استقلال رفت اما تحت فشار هواداران آن تیم قراردادش با آن باشگاه را هم فسخ کرد و پیراهن نماینده انزلی را به تن کرد تا شرایطی مشابه مهدی عبدی داشته باشد. با این وجود انتخاب استقلال توسط این بازیکن آن هم بعد از گلهای مهمی که در دربی برای پرسپولیس زده و مصاحبههایی که درباره علاقه و تعصبش به این تیم انجام داده بود همین یکی دو ماه پیش نزد پرسپولیسیها مرور شد و حالا باید دید اندک هواداران حاضر در ورزشگاه شهرقدس چگونه با او برخورد خواهند کرد.
آلکثیر در هفته اول به میدان نرفت اما با پیراهن ملوان مقابل فولاد 35 دقیقه بازی کرد و بعد از یک نیمه حضور مقابل چادرملو در مصاف با گلگهر فیکس شد و 90 دقیقه بازی کرد اما در گلزنی ناموفق بود.
پیشبینی میشود آلکثیر در بازی عصر امروز مقابل پرسپولیس فیکس باشد و احتمالاً مهمترین اسلحه تیم مازیار زارع برای مقابله با سرخها در تهران خواهد بود. در نقطه مقابل پرسپولیس هم میتوانست با استفاده از محمد عمری شرایطی نسبتاً مشابه را تکرار کند اما عمری همچنان مصدوم است و نمیتواند در این مسابقه حضور داشته باشد.