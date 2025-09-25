یوونتوس قیمت ۱۰۰میلیونی برای بازیکن مدنظر آرسنال تعیین کرد

به گزارش ایلنا، گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه آرسنال با اطرافیان ستاره جوان سری‌آ تماس گرفته است، اما برای جذب او باید مبلغ زیادی را هزینه کند.

توپچی‌ها تابستان امسال نزدیک به ۳۰۰میلیون یورو برای خرید بازیکن خرج کردند، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آمادگی آنها برای یک خرید بزرگ دیگر است. البته بعید است که غول ایتالیایی به‌راحتی یکی از دارایی‌های ارزشمند خود را بفروشد.

گزارش‌هایی در ایتالیا منتشر شده که نشان می‌دهد آرسنال یکی از باشگاه‌هایی است که در مورد کنان ییلدیز، ستاره یوونتوس، پرس‌وجو کرده است. گفته می‌شود تیم میکل آرتتا برای یک انتقال احتمالی در آینده با اطرافیان او تماس گرفته و اکنون نشریه «توتو یووه» ادعا کرده که غول ایتالیایی، ارزش این بازیکن را بین ۸۰ تا ۱۰۰میلیون یورو تعیین کرده است.

با وجود این شایعات، یوونتوس هیچ علاقه‌ای به فروش او ندارد و امیدوار است که قرارداد جدید و بهتری با او امضا کند. قرارداد فعلی او تا سال ۲۰۲۹ معتبر است، اما یوونتوس آماده است تا یک قرارداد پرسود به او پیشنهاد دهد.

این بازیکن ۲۰ساله، فصل گذشته برای یوونتوس فوق‌العاده ظاهر شد و ۱۲گل و ۹پاس گل به ثبت رساند. این مهاجم که می‌تواند در پست هافبک هجومی یا وینگر نیز بازی کند، در پنج بازی ابتدایی فصل جاری نیز دو گل و چهار پاس گل داده است.

انتهای پیام/