رائول گونزالس گزینه جدید نیمکت گلادباخ در بوندسلیگا

در حالی که بوروسیا مونشن‌گلادباخ با تنها دو امتیاز از چهار بازی در بحران جدی به سر می‌برد، گزارش‌ها از آلمان حاکی است رائول گونزالس، اسطوره رئال مادرید و سرمربی پیشین تیم دوم این باشگاه، به‌عنوان یکی از گزینه‌های هدایت گلادباخ مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، رائول گونزالس، مهاجم سابق رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا، به‌عنوان گزینه‌ سرمربیگری بوروسیا مونشن‌گلادباخ مطرح شده است. طبق گزارش هفته‌نامه آلمانی «اشپورت بیلد» گفته می‌شود که مدیر برنامه‌های رائول، خینس کارواخال، نام او را به یکی از باشگاه‌های بوندس‌لیگا پیشنهاد کرده است. گلادباخ پس از 4بازی و کسب دو امتیاز در رده هفدهم بوندسلیگا قرار دارد و وضعیتش بحرانی است.

نام رائول که تا تابستان گذشته به مدت 6سال هدایت تیم دوم رئال مادرید را برعهده داشت، پیش‌تر نیز بارها با باشگاه‌های آلمانی، بویژه شالکه (باشگاه سابقش) مرتبط شده بود.

شالکه پس از تنها سه بازی در بوندسلیگا، سرمربی خود، جراردو سیوانی را اخراج کرد و اکنون یوجین پولانسکی، مربی تیم زیر 23سال به‌صورت موقت هدایت تیم را برعهده دارد. با این حال، مقامات باشگاه اعلام کرده‌اند که پولانسکی ممکن است با توجه به نتایجش به‌عنوان سرمربی دائم انتخاب شود.

 

