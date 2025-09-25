به گزارش ایلنا، دوشنبه شب اعلام جوایز توپ طلای ۲۰۲۵ با حضور بزرگان فوتبال جهان برگزار شد؛ جایی که جایزه رسمی از سوی مجله فرانس فوتبال به عثمان دمبله، مهاجم پی‌اس‌جی، تعلق گرفت. دمبله که سال درخشانی چه به‌صورت فردی و چه تیمی داشت، موفق شد عنوان بهترین بازیکن جهان را کسب کند. با این حال، مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی (CIES) که به تحلیل آماری و داده‌محور فوتبال می‌پردازد، نظر متفاوتی داشت و لامین یامال ستاره ۱۸ ساله باشگاه بارسلونا را به عنوان بهترین بازیکن جهان معرفی کرد.

رتبه‌بندی CIES بر اساس ارزیابی عملکرد بازیکنان در شش شاخص کلیدی مثل بازی هوایی، ساخت حمله، نبردهای دفاعی، پاس گل‌ها، شوت‌ها، دریبل و پاس‌ها در نیمه حریف انجام شده است. علاوه بر این، شرایط تیمی و نتایج نیز در امتیازدهی لحاظ شده‌اند.

در این رتبه‌بندی آماری، یامال با کسب امتیاز کامل ۱۰۰ بالاتر از ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه (۹۸.۶) و پدری (۹۷.۵) قرار گرفت. جالب اینجاست که دمبله، برنده توپ طلای رسمی، تنها رتبه هفتم را به دست آورد و پایین‌تر از بازیکنانی همچون محمد صلاح (لیورپول) ایستاد.

این دو دیدگاه متفاوت، برنده‌های مختلفی را نشان می‌دهد؛ در حالی که فرانس فوتبال به انتخاب دمبله افتخار می‌کند، CIES روی ستاره جوانی تأکید دارد که می‌تواند آینده فوتبال جهان را تحت تأثیر قرار دهد. در فهرست آماری، نام‌های بزرگی مثل ویرجیل فان‌دایک (چهارم)، اشرف حکیمی (نهم) و وینیسیوس جونیور (دهم) نیز دیده می‌شود.

در نهایت، این سؤال مطرح می‌شود که کدام جایزه معتبرتر است: اعتبار تاریخی فرانس فوتبال یا تحلیل‌های علمی و داده‌محور CIES؟ آنچه مشخص است، لامین یامال علاوه بر جوان بودن، با عملکرد خیره‌کننده‌اش در بارسا و تیم ملی اسپانیا توانسته است «توپ طلای دیگر» فوتبال جهان را به دست آورد؛ جایزه‌ای که بر پایه اعداد و آمار به بهترین بازیکن تعلق گرفته است.

انتهای پیام/