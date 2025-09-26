به گزارش ایلنا، هواداران فوتبال در فضای مجازی شوخی معروفی دارند که به بازیکنان تازه‌وارد که در تیم‌های جدید خود عملکرد موفقی ندارند، لقب جیمزباند می‌دهند. این لقب زمانی داده می‌شود که بازیکن تازه‌وارد، در ۷ بازی ابتدایی خود برای تیم جدیدش آمار صفر گل و صفر پاس گل را ثبت کند و بدین ترتیب، عدد ۰۰۷ معروف شخصیت جیمزباند، جاسوس بزرگ سینمای بریتانیا به این بازیکنان داده می‌شود. مانند فلوریان ویرتز که با وجود نتایج خوب لیورپول، نتوانسته در تیم جدید خود گل یا پاس گلی ثبت کند و بدین ترتیب هواداران رقیب به او لقب ۰۰۷ را داده‌اند. اوضاع برای دیگر نماد موفقیت بزرگ سال ۲۰۲۴ لورکوزن اما کاملاً برعکس است و در فوتبال اسپانیا، ژابی آلونسو با عملکرد فوق‌العاده خوب خود این لقب را به دست آورده است؛ ۷ بازی رئال مادرید در این فصل، ۷ برد، بدون تساوی و بدون شکست.

پس از شکست سنگین مقابل پاری‌سن‌ژرمن در جام جهانی باشگاه‌ها، دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های فصل گذشته کارلو آنچلوتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید و بازی‌های خسته‌کننده ابتدای فصل هم هواداران رئال را نگران کرد اما رئال حالا به همان فرمی رسیده که لورکوزن آلونسو در فصل ۲۰۲4/۲۰۲3 داشت؛ تیمی باثبات، متمرکز روی جزئیات تاکتیکی و متکی به همه اعضای ترکیب تیم و نه‌فقط بازیکنان ترکیب اصلی. از زمان حضور آلونسو روی نیمکت تیم، رقابت در ترکیب به شکلی افزایش یافته که مارکا به‌درستی گزارش داده که حتی جود بلینگام هم با وجود بازگشت از مصدومیت، جایگاه مطمئنی در ترکیب آلونسو نخواهد داشت. همچنین بازیکنانی مانند گولر که فرصت چندانی زیر نظر آنچلوتی پیدا نمی‌کردند، در این فصل نقشی کلیدی ایفا می‌کنند و تمام بازیکنان رئال در موفقیت‌های این فصل درست مانند لورکوزن دخیل خواهند بود.

ششمین برد لالیگایی فصل مقابل لوانته با نتیجه چهار بر یک، ماکتی از تیمی بود که آلونسو می‌خواهد به آن دست پیدا کند. تیمی دونده با جابه‌جایی بسیار بازیکنان در زمین که کار راحتی برای باز کردن لایه‌های دفاعی رقبای لالیگایی داشته باشد. فرانکو ماستانتونو ۱۸ساله، سرانجام به اولین گل خود با لباس رئال رسید و وینیسیوس جونیور نیز در این مسابقه به فرم مطلوب خود بازگشت. فرم کیلیان امباپه نیز که نیاز به تعریف ندارد. او در کنار هری کین و ارلینگ هالند، رقابتی را از همین حالا برای کفش طلا آغاز کرده و با ۹گل در ۷بازی ابتدایی این فصل اثبات کرد که در صورت قرار گرفتن به شکل درست در پازل تاکتیکی تیم، حتی در پست مهاجم نوک نیز توقف‌ناپذیر خواهد بود.

نکته ویژه دیدار مقابل لوانته اما درخشش آلوارو کارراس در پست دفاع میانی بود؛ بازیکنی که اریک تن هاخ در منچستریونایتد به شکلی ناشیانه از دست داد و در بنفیکا چهره شد، پس از عملکرد مطلوب در بنفیکا از ابتدای فصل، سمت چپ خط دفاعی رئال را بیمه کرده و در جدال با لوانته، حتی به عنوان مدافع میانی نیز عملکردی درخشان داشت. او در این مسابقه ۱۶ بازپس‌گیری توپ به ثبت رساند تا بهترین رکورد مدافعان رئال مادرید پس از سرخیو راموس در سال ۲۰۱۹ را به نام خود ثبت کند.

آلونسو تا اینجا توانسته فرم باثبات و درخشان لورکوزن را در رئال هم تکرار کند اما چالش اصلی او، در مقطع حساس فصل و با شدت گرفتن مسابقات دشوار در کورس قهرمانی و لیگ قهرمانان اروپا آغاز خواهد شد و شاید دیدار هفته آینده مقابل اتلتیکوی بحرانزده در متروپولیتانو، اولین محک جدی تیم ژابی آلونسو در این فصل باشد. تیم مردی که می‌خواهد اثبات کند ستارگان مغرور و بزرگ نیز می‌توانند در خدمت تیم بازی کنند.

انتهای پیام/