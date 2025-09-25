والیبال ایران در آستانه تاریخیترین موفقیت/ جدال سرنوشتساز با چک
تیم ملی والیبال ایران امروز در دیداری حساس برابر جمهوری چک به میدان میرود؛ مسابقهای که پیروزی در آن راهیابی به نیمهنهایی قهرمانی جهان و ثبت بزرگترین افتخار تاریخ والیبال ایران را رقم خواهد زد.
به گزارش ایلنا، شاگردان پیاتزا پس از برد درخشان مقابل صربستان حالا تنها یک گام تا تحقق رویایی بزرگ فاصله دارند.
تیم ملی والیبال امروز یک بازی مهم و حیاتی دارد. شاید مهمترین بازی تاریخ والیبالیستهای که دروازههای موفقیت را به روی این تیم باز کند. بازی امروز مقابل چک انجام میشود و برنده به دیدار نیمهنهایی میرسد. رسیدن به جمع چهار تیم حاضر در والیبال قهرمانی جهان بزرگترین موفقیت تاریخ والیبال ایران محسوب میشود و موفقیتی نیست که به این سادگی بتوان باز هم تکرارش کرد. بنابراین تمام بازیکنان ایران باید قدر هر لحظه از بازی مقابل چک را بدانند. شکست خیلی از تیمهای قدر و نامدار والیبال دنیا مثل برزیل، فرانسه و حتی ژاپن شرایطی را فراهم کرده که شاید اگر والیبالیستهای ایران قدر آن را بدانند بتوانند دست به کارهای بزرگ و عجیب و غریب دیگری بزنند. شاید اگر یک سال پیش کسی مدعی میشد که تیم ملی والیبال ممکن است، سال آینده شانس رسیدن به جمع چهار تیم برتر دنیا را داشته باشد، برخورد بدی با آن فرد صورت میگرفت اما حالا این شانس به تیم ملی والیبال رو کرده که بتواند این اتفاق مهم را رقم بزند. عبور از تیم ملی جمهوری چک سختتر از صربستان نیست به شرطی که بازیکنان تیم ملی والیبال اعتماد به نفس کافی را داشته باشند و سهلانگاری هم نکنند و البته روز خوب حاجیپور و شریفی هم باشد. حاجیپور و شریفی در مصاف با صربستان ستارههای تیم ملی بودند و بازی خوب آنها میتواند نقش مهمی در راهیابی به نیمه نهایی والیبال قهرمانی جهان ایفا کند. البته در کنار آنها باید به بازی محمدرضا حضرتپور هم اشاره کرد. لیبروی موفق تیم ملی که در مصاف با صربستان در دریافت بهترین عملکرد را داشت. دریافت خوب او میتواند خط آتش ایران را قویتر هم کند. البته شاید مهمترین نکته درباره تیم ملی به ریکاوری تیم مربوط باشد. تیم ملی والیبال ایران در پنج ست موفق به شکست صربستان شد اما چک در سه ست پیاپی تونس را شکست داد و طبیعی است که شاگردان پیاتزا خستهتر هستند. به همین دلیل باید راهکاری برای مقابله با این موضوع در تیم ایران پیدا شود.