به گزارش ایلنا، نشست هماهنگی میان سازمان لیگ و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال با هدف رسیدگی به وضعیت برگزاری مسابقات و مسائل مرتبط با حضور تماشاگران در استادیوم‌ها برگزار شد؛ نشستی که بار دیگر موضوع «مدیریت سکوها» را در کانون توجه قرار داد. در حالی که در آغاز فصل جدید لیگ برتر، مسئولان وعده داده بودند نهایتاً تا هفته سوم مشکلات مربوط به واگذاری سکوها به باشگاه‌ها حل خواهد شد، امروز در هفته پنجم همچنان هواداران سردرگم و بی‌اعتماد نسبت به این وعده‌ها هستند.

واقعیت این است که فوتبال ایران بدون هوادار، معنا و هیجان خود را از دست می‌دهد. با این حال، همچنان شاهدیم که در بیشتر ورزشگاه‌ها، مدیریت سکوها در اختیار نهادهایی خارج از باشگاه‌ها باقی مانده و حضور تماشاگران به جای آنکه در فضایی سالم و امن جریان داشته باشد، با مشکلات جدی همراه است. از صف‌های طولانی و روند نامشخص بلیت‌فروشی گرفته تا برخوردهای سلیقه‌ای در ورودی‌ها، همه و همه گواه آن است که وعده‌های عملی نشده سازمان لیگ، بیش از پیش فاصله میان هواداران و بدنه فوتبال را افزایش داده است.

اینکه امروز مسئولان بار دیگر در جلسات رسمی به لزوم «ساماندهی تماشاگران» و «واگذاری سکوها» اشاره می‌کنند، نشان می‌دهد مشکل همچنان پابرجاست و راه‌حلی قطعی برای آن پیدا نشده است. پرسش اصلی هواداران اینجاست: چرا تصمیمی که قرار بود ظرف سه هفته ابتدایی لیگ عملی شود، پس از گذشت نزدیک به دو ماه همچنان در حد مصوبه و وعده باقی مانده است؟

در شرایطی که لیگ برتر ایران با چالش‌های متعددی مانند کیفیت زمین‌ها و مسائل داوری روبه‌رو است، بی‌توجهی به خواسته هواداران در موضوع سکوها بیش از هر چیز اعتماد عمومی را تهدید می‌کند. فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگرداندن شور و هیجان واقعی به ورزشگاه‌هاست و این هدف، بدون سپردن مدیریت سکوها به باشگاه‌ها و ایجاد سازوکار شفاف، دست‌نیافتنی خواهد بود. حالا همه نگاه‌ها به سازمان لیگ و فدراسیون است تا نشان دهند وعده‌هایشان برای هواداران تنها شعار نبوده است.

انتهای پیام/