قلیزاده: برای بازگشت به زمین هر روز میجنگم
وینگر ایرانی لخ پوزنان که پس از دو عمل جراحی در ناحیه کشاله ران دوران دشوار ریکاوری را پشت سر میگذارد، با تأکید بر روحیه بالای خود گفت هدفش بازگشت سریعتر به تمرینات گروهی و همراهی دوباره با همتیمیهایش است؛ اتفاقی که طبق نظر کادر پزشکی در ماه نوامبر رخ خواهد داد.
به گزارش ایلنا، علی قلیزاده بازیکن تیم فوتبال لخ پوزنان که مدتی است به دلیل مصدومیت دور از میادین مانده، از روند ریکاوری خود و امیدواریاش برای بازگشت سریع به ترکیب تیم صحبت کرد.
قلیزاده با بیان اینکه فعلاً فقط میتواند از کنار زمین شاهد بازی همتیمیهایش باشد، اظهار داشت: «فعلاً فقط میتوانم از کنار زمین تماشاگر بازی دوستانم باشم، اما روحیه خوبی دارم و هر روز میجنگم تا هر چه سریعتر به آنها برگردم. این بازیکن تهاجمی اضافه کرد که در حال حاضر به صورت انفرادی کار میکند و روند توانبخشیاش طبق برنامه پیش میرود.»
وینگر ایرانی در اواسط ماه اوت در شهر تورکو فنلاند تحت عمل جراحی عضله کشاله ران قرار گرفت و مشخص شد که برای بازگشت به مسابقات رسمی باید سه ماه زمان صرف کند. او در ادامه با اشاره به تماشای مسابقات از روی سکوها گفت: «وظیفه من حمایت از دوستانم از روی سکو است. سعی میکنم حتی این موقعیت هم برایم ارزشمند باشد. همیشه از خودم میپرسم اگر در این صحنه در زمین بودم چه تصمیمی میگرفتم، اما باید پذیرفت که شرایط کاملاً فرق میکند. در زمین باید در کسری از ثانیه تصمیم بگیری، در حالی که از بیرون همهچیز سادهتر به نظر میرسد. با این حال، نگاه از بیرون هم میتواند در آینده به کار بیاید. من از همین زاویه در کنار تیم هستم.»
با این حال، او خاطرنشان کرد که شرایط سختی را تجربه کرده است: «در عرض چند هفته مجبور شدم دو بار جراحی کنم؛ این واقعاً شرایط دشواری است. اما زندگی فوتبالی همین است، باید هر روز برای همهچیز بجنگی، چه در تمرینات چه در مسابقه. حالا هدف من فقط بازگشت سریعتر است. خوشبختانه همهچیز طبق برنامه پیش میرود و هر روز پیشرفت میکنم.»
طبق برآورد کادر پزشکی، بازگشت علی قلیزاده به تمرینات گروهی لخ پوزنان در ماه نوامبر پیشبینی شده است.