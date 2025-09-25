به گزارش ایلنا، پس از حضور بحث‌برانگیز ایران در جام ملت‌های آسیای مرکزی -حضوری که نه‌تنها با واکنش‌های منفی گسترده هواداران بلکه حتی با گلایه‌های پنهان و آشکار کادرفنی تیم ملی همراه بود - انتظار می‌رفت فدراسیون فوتبال برای باقی تقویم بازی‌های ملی سال ۱۴۰۴ برنامه‌ای سنجیده‌تر و جدی‌تر تدارک ببیند اما در کمال تعجب، تیم ملی در پنجره مهرماه باید مقابل دو حریفی قرار بگیرد که نه جایگاهی در جام جهانی دارند و نه اعتباری در رنکینگ فیفا.

در شرایطی که تیم‌های آفریقایی و اروپایی درگیر رقابت‌های رسمی‌اند، انتخاب حریفانی از امریکای جنوبی یا حتی کونکاکاف می‌توانست آزمونی ارزشمند برای شاگردان امیر قلعه‌نویی باشد. با این حال، فدراسیون ترجیح داد در توافقی کم‌اهمیت به سراغ دو تیمی برود که فاصله‌ای جدی با سطح اول فوتبال جهان دارند. نخست، دیدار ۱۸ مهر در ولگوگراد برابر روسیه است؛ مسابقه‌ای که شاید روی کاغذ جذاب به نظر برسد، اما واقعیت این است که تیم ملی روسیه طی سه سال گذشته به دلیل محرومیت‌های فیفا و یوفا، عملاً از چرخه معتبر رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شده و دیگر نمی‌توان آن را در جمع قدرت‌های اروپا طبقه‌بندی کرد. البته روسیه که همچنان در جایگاه سی و سوم رده‌بندی فیفا قرار دارد، در دو بازی قبلی خود با تیم‌های مطرح قاره آسیا عملکرد خوبی داشت و پس از تساوی بدون گل مقابل اردن، با نتیجه چهار بر یک از سد قهرمان دو دوره اخیر آسیا یعنی قطر گذشت. بولیوی، پرو و شیلی دیگر رقبای روسیه در ادامه مسابقات این تیم خواهند بود و اگر غیبت روسیه در رقابت با تیم‌های بزرگ اروپایی را در نظر نگیریم، این دیدار فعلاً بهترین رقابت تدارکاتی ما در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.

با این حال، جدال دوم بیش از همه انتقادها را برانگیخت؛ تقابل ۲۲ مهر در دبی با تانزانیا -تیمی که در رده ۱۰۷ فیفا قرار دارد- انتخابی که حتی خوشبین‌ترین هواداران هم نمی‌توانند توجیهی برای آن پیدا کنند. کشوری که نه در مسیر صعود به جام جهانی شانسی دارد و نه سابقه‌ای در سطح بالای فوتبال. این در حالی است که مدیران فدراسیون پیش‌تر وعده بازی با حریفانی چون اروگوئه و مکزیک را داده بودند، اما حالا خروجی تمام آن وعده‌ها جدالی کم‌اهمیت با تیمی درجه چندم از آفریقاست. تانزانیا در این پنجره بازی‌های ملی، ابتدا در آخرین مسابقه خود از مقدماتی جام جهانی به مصاف زامبیا خواهد رفت و پس از پایان مقدماتی جام جهانی در دبی با ایران دیدار می‌کند. به جز امبوانا ساماتا بازیکن سابق استون ویلا که اکنون برای تیم لوآور در لیگ یک فرانسه بازی می‌کند، تانزانیا دیگر بازیکنی در لیگ‌های معتبر اروپایی ندارد و عملاً این تیم که جایگاه پایین‌تری از دو رقیب ایران در کافا یعنی تاجیکستان و ازبکستان دارد، به هیچ عنوان نمی‌تواند رقیبی درخور برای ایران پیش از جام جهانی فوتبال باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران پیش از این اعلام کرده بود که ایران در آستانه قطعی کردن یک تقابل با مکزیک است و در ماه آبان نیز به مصاف ساحل عاج خواهد رفت اما فعلاً خبری از این تیم‌های قابل اتکا در برنامه‌ بازی‌های تیم ملی ایران نیست. شاید دیدار با ساحل عاج در ماه آبان و حضور در تورنمنت چهارجانبه این کشور، کمی شرایط اردویی تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی را دچار تغییر کند اما این مسابقات فعلاً هیچ نشانی از فشار و شرایط بازی در جام جهانی ندارند. حتی در همین اردوی منتهی به جام جهانی گذشته، ایران به مصاف تیم‌هایی چون الجزایر، سنگال و اروگوئه رفت و پیش از جام جهانی ۲۰۱۸ نیز شاهد تقابل با تیم‌های حاضر در جام جهانی چون پاناما و تونس و تیم‌های خوبی چون روسیه میزبان جام، ترکیه و الجزایر بودیم اما بدون هیچ تردیدی، برنامه تدارکاتی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ تا این لحظه، ضعیف‌ترین برنامه تدارکاتی فدراسیون فوتبال برای تیم ملی در دوران پس از انقلاب بوده است.

