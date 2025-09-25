ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل ملوان زیر سایه مصدومان
تیم پرسپولیس در آستانه دیدار حساس با ملوان بندرانزلی با موجی از مصدومیتها مواجه شده و سرمربی سرخپوشان ناچار به اعمال تغییرات گسترده در ترکیب اصلی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که پرسپولیس امیدوار به بازگشت محمد خدابندهلو و سهیل صحرایی بود، غیبت چند مهره دیگر کار را برای وحید هاشمیان دشوارتر کرد. مصدومیت حسین کنعانیزادگان، اوستون اورونوف محمدحسین صادقی در کنار غیبت رضا شکاری و آماده نبودن تیوی بیفوما، تعداد مصدومان تیم را به هفت نفر رسانده است.
در خط دروازه، پیام نیازمند همچنان مهره قابل اعتماد کادر فنی خواهد بود؛ دروازهبانی که طی هفتههای اخیر با واکنشهای کلیدی بارها ناجی پرسپولیس شده است.
خط دفاعی با یک تغییر اجباری شکل میگیرد. مصدومیت کنعانیزادگان موجب شده تا مرتضی پورعلیگنجی در کنار حسین ابرقویی زوج میانی را بسازد. فرشاد احمدزاده در سمت چپ و سهیل صحرایی در جناح راست چهارگانه دفاعی پرسپولیس را تکمیل میکنند.
در میانه میدان، محمد خدابندهلو پس از بهبودی به ترکیب بازمیگردد و به همراه مارکو باکیچ و سروش رفیعی خط میانی سرخپوشان را شکل خواهد داد. میلاد سرلک نیز در صورت آمادگی میتواند یکی از گزینههای سرمربی برای تغییر سیستم باشد.
بخش هجومی پرسپولیس با سه مهره شاخص آرایش میگیرد. امید عالیشاه و امین کاظمیان در نقش وینگرها پشت سر علی علیپور قرار خواهند گرفت. در این میان، تیوی بیفوما در صورت رسیدن به شرایط مسابقه میتواند به عنوان گزینه جانشین به ترکیب اضافه شود.
به این ترتیب، پرسپولیس با ترکیبی متفاوت و چهرههای تازه برابر ملوان قرار خواهد گرفت؛ ترکیبی که هرچند تحت تأثیر بحران مصدومیت شکل گرفته، اما همچنان از ظرفیت بالایی برای خلق موقعیت و دستیابی به پیروزی برخوردار است.
ترکیب احتمالی پرسپولیس به این شرح است:
دروازهبان: پیام نیازمند
خط دفاعی: فرشاد احمدزاده، مرتضی پورعلیگنجی، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی
هافبک: مارکو باکیچ، محمدخدابندهلو، سروش رفیعی
وینگر: امید عالیشاه، امین کاظمیان
مهاجم: علی علیپور