اتلتیکو مادرید 3 - رایو وایه کانو 2 ؛ کامبک دراماتیک با هت‌تریک آلوارس

تیم فوتبال اتلتیکومادرید با هت‌تریک مهاجم آرژانتینی خود به دومین پیروزی فصل رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اتلتیکومادرید در ادامه رقابت‌های هفته ششم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23 شب گذشته (چهارشنبه) میزبان رایووایکانو در ورزشگاه متروپولیتانو بود؛ جایی که شاگردان دیه‌گو سیمئونه ایتدا با یک گل پیش افتادند اما در ادامه دو گل دریافت کردند؛ اگرچه هت‌تریک مهاجم آرژانتینی روخی‌بلانکو برد دراماتیک 3 بر 2 را برای آنها رقم زد.

خولین آلوارس در این بازی سه بار و در دقایق 15، 80 و 88 برای اتلتی گلزنی کرد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند: 

ختافه یک - آلاوس یک

رئال‌سوسیه‌داد یک - مایورکا صفر

 

