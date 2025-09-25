تمجید ویژه گواردیولا از فودن پس از صعود سیتی در جام اتحادیه
پپ گواردیولا پس از پیروزی منچسترسیتی مقابل هادرزفیلد در جام اتحادیه، فیل فودن را تهدیدی جدی خواند و از نظم دفاعی و نمایش تیمش ابراز رضایت کرد.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با برتری ۲–۰ مقابل هادرزفیلد تاون راهی مرحله بعد جام اتحادیه شد و پپ گواردیولا در نشست خبری پس از بازی، بهطور ویژه از فیل فودن تمجید کرد.
سرمربی اسپانیایی سیتی گفت: وقتی فودن در این پست بازی میکند، واقعاً یک تهدید بزرگ است. ما میخواستیم پیش از تعویض او و نیکو اورایلی به گل دوم برسیم، چون هر دو در بازی سخت برابر آرسنال حضور داشتند. اما جوان هستند و انرژی بالایی دارند. حالا باید به منچستر برگردیم و برای دیدار با برنلی آماده شویم.
گواردیولا درباره عملکرد کلی تیمش نیز اظهار داشت: نمایش خیلی خوبی داشتیم. از نظر دفاعی پیشرفت زیادی کردهایم و در مالکیت توپ هم عالی بودیم. شاید در یکسوم پایانی زمین میتوانستیم بهتر کار کنیم یا ارسالهای بیشتری داشته باشیم، اما در مجموع در ۸۸ دقیقه فقط یک موقعیت به حریف دادیم. در جامهای حذفی و اتحادیه بازی مقابل تیمهای چمپیونشیپ یا لیگ یک همیشه دشوار است، اما بازیکنانم بارها ثابت کردهاند که توانایی مدیریت چنین مسابقاتی را دارند. از جان استونز، ناتان آکه و بقیه تیم واقعاً راضیام.
او همچنین درباره شرایط کلوین فیلیپس توضیح داد: دیروز او صاحب فرزند شد و صبح امروز از لندن برگشت. با وجود این شرایط توانست چند دقیقه برای ما بازی کند. بازی تحت کنترل بود و نیازی به دوندگی زیاد در عمق نداشتیم. این فرصت خوبی برایش بود و از عملکردش هم راضیام.