آرسنال، منچسترسیتی و تاتنهام به دور بعد جام اتحادیه صعود کردند

به گزارش ایلنا، تاتنهام با نمایشی مقتدرانه موفق شد دانکستر ‌را با نتیجه 3-0 شکست دهد و بدون دردسر به مرحله چهارم جام ‌اتحادیه صعود کند. این دیدار در خانه اسپرز برگزار شد و از همان ‌دقایق ابتدایی، شاگردان توماس فرانک برتری خود را به حریف دسته‌ ‌سومی دیکته کردند‎.‎

گل اول با خلق یکی از زیباترین صحنه‌های مسابقه رقم خورد. در ‌دقیقه 16، دفع نصفه‌ونیمه مدافعان دانکستر باعث شد توپ مقابل ‌ژوائو پالینیا فرود آمد. ستاره پرتغالی که امشب در خط دفاع به کار ‌گرفته شده بود، با یک ضربه برگردان تماشایی توپ را به تور کوبید و ‌نخستین گل بازی را به نام خود ثبت کرد‎.‎

برتری تاتنهام خیلی زود دو برابر شد. در دقیقه 18، ویلسون اودوبرت ‌از سمت چپ نفوذ کرد و با یک سانتر زمینی تند و تیز مدافع ‌دانکستر، جِی مک‌گراث را تحت فشار گذاشت. او که قصد داشت توپ ‌را دور کند، اشتباه کرد و ضربه‌اش به بدترین شکل ممکن وارد دروازه ‌خودی شد تا نتیجه 2-0 شود و عملاً خیال اسپرز تا حد زیادی راحت ‌گردد‎

در ادامه نیمه نخست، اسپرز موقعیت‌های دیگری هم داشتند. آرچی ‌گری و ماتیاس تل هر دو می‌توانستند اختلاف را بیشتر کنند اما ‌واکنش‌های خوب ایان لاولور، دروازه‌بان دانکستر، تیم میهمان را در ‌بازی نگه داشت. یک بار هم شوت اوون بیلی با واکنش عالی آنتونین ‌کینسکی به تیر دروازه برخورد کرد تا میزبان همچنان دست بالا را ‌داشته باشد‎.‎

با شروع نیمه دوم دانکستر کمی جسورتر شد و چند ضربه کرنر به ‌دست آورد، اما توان زدن گل و کم کردن فاصله را نداشت. در عوض، ‌این تاتنهام بود که تیر خلاص را زد. در دقیقه 87، برنان جانسون با ‌سرعت از میان خط دفاع عبور کرد و در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفت. ‌مهاجم ولزی با آرامش و دقت، توپ را از کنار دروازه‌بان عبور داد تا ‌نتیجه 3-0 شود و صعود سفیدپوشان قطعی گردد‎

در نهایت، تاتنهام با گل‌های پالینیا، گل به خودی مک‌گراث و ضربه ‌تمام‌کننده جانسون جشن صعود گرفت. صعودی آسان و قابل ‌پیش‌بینی. شاگردان توماس فرانک حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری به ‌مرحله بعد جام اتحادیه چشم دوخته‌اند؛ جایی که باید با تیم‌های ‌قدرتمندتری روبه‌رو شوند‎.‎

در دیگر دیدار همزمان امشب منچسترسیتی با یک نمایش حرفه‌ای موفق شد ‌در جام اتحادیه، هادرزفیلد تاون را با نتیجه 2-0 شکست دهد و راهی ‌دور چهارم رقابت‌ها شود. شاگردان پپ گواردیولا اگرچه کار را دیر تمام ‌کردند، اما از همان ابتدا کنترل کامل بازی را در اختیار داشتند و نشان ‌دادند برای این مسابقه برنامه دقیقی دارند‎

بازی با برتری مطلق سیتی در مالکیت توپ آغاز شد. شاگردان ‌گواردیولا بیش از 80 درصد نیمه اول توپ را در اختیار داشتند و ‌سرانجام در دقیقه 20 به گل رسیدند. حرکت خوب موکاسا در میانه ‌زمین، با یک پاس ساده به فیل فودن همراه شد. ستاره انگلیسی با ‌هوشمندی خود، از پشت محوطه جریمه ضربه‌ای زمینی و دقیق زد تا ‌توپ از میان مدافعان عبور کرده و در گوشه دروازه جای بگیرد. همین ‌گل برتری برای سیتی کافی بود تا نیمه نخست را با آرامش پشت سر ‌بگذارد، هرچند که میزبان گاهی روی ضدحملات و سانترهای خطرناک ‌چشم به بازگشت داشت‎.‎

در نیمه دوم هم داستان تغییر زیادی نکرد. منچسترسیتی همچنان ‌توپ و میدان را در اختیار داشت و موقعیت‌های بیشتری روی دروازه ‌نیکولز، گلر هادرزفیلد، خلق کرد. مهم‌ترین فرصت نیمه دوم را اورایلی ‌از دست داد که تک‌به‌تک خود را با یک ضربه چیپ زد اما نیکولز با ‌واکنشی دیدنی توپ را مهار کرد‎.‎

هادرزفیلد اما ناامید نبود و در دقیقه 88 روی شوت تماشایی کامرون ‌آشیا تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد ‌تا امیدهای میزبان نقش بر آب شود. تنها یک دقیقه بعد، این سیتی ‌بود که تیر خلاص را زد. در یک صحنه شلوغ در محوطه جریمه، توپ ‌به فودن رسید و او با زیرکی پاس کوتاهی به ساوینیو داد. وینگر جوان ‌با شوتی سهمگین زیر تیر افقی دروازه، به گل رسید و حساب کار را 2-‌‌0 کرد‎.‎

در نهایت، سیتی با دو گل فودن و ساوینیو به یک پیروزی مطمئن ‌دست یافت؛ نتیجه‌ای که هرچند پرگل نبود اما نشان داد تیم پپ ‌گواردیولا همچنان برای هر تورنمنتی آماده است. این برد، همراه با ‌کلین‌شیت، پیام روشنی به رقبای بزرگ سیتی در جام اتحادیه داشت: ‌سیتیزن‌ها امسال برای این جام برنامه دارند. ‌

در آخرین دیدار امشب آرسنال با قدرت شروع کرد و در دقیقه ۶، بوکایو ساکا توپ را از جناح راست دریافت کرد و آن را به سمت لوئیس اسکلی فرستاد، اما مدافعان میزبان توپ را دفع کردند. آرسنال کنترل بازی را در دست داشت و در حال امتحان کردن راه‌های مختلف برای گلزنی بود.

بازی برای لحظاتی آرام بود تا اینکه در دقیقه ۳۶، آرسنال فرصت داشت اختلاف را دو برابر کند. مرینو توپ را در لبه محوطه دریافت کرد و به اِزه پاس داد، اما شوت او مستقیم به سمت دستان دروازه‌بان پورت‌ویل رفت و گل نشد. اِزه از از دست دادن این موقعیت کمی ناامید شد، اما بازی همچنان با گل او ۱-۰ به سود آرسنال بود.

در نیمه دوم هم این آرسنال بود که بازی را در اختیار داشت اما با این تفاوت که دیگر خبری از تلاش‌های مداوم برای خلق موقعیت نبود و آنها ترجیح می‌دادند بازی را مدیریت کنند و با همین یک گل به مرحله بعد بروند.

این وضعیت و آرام بودن بازی بدون خلق موقعیت گل تا لحظات پایانی ادامه داشت تا اینکه در دقیقه موسکرا که اخیراً به دفاع راست منتقل شده بود، یک پاس عرضی اشتباه داد و پورت‌ویل موقعیت حمله پیدا کرد، اما نتوانست دروازه کپا را تهدید کند؛ یک فرصت از دست رفته برای میزبان و یک یادآوری از کیفیت پایین خط حمله پورت‌ویل.

دقیقه ۷۸ کول از پورت‌ویل شوتی خطرناک زد! پاس اشتباه کپا در میانه زمین لو رفت و کول شوتی زد که به نظر می‌رسید در درون دروازه فرود بیاید، اما توپ کمی بالاتر رفت و خطری جدی ایجاد نشد.

سه دقیقه بعد، گیوکرش فرصت گلزنی داشت. داومن یک پاس بلند و زیبا روی سر مدافعان فرستاد تا گیوکرش گلزنی کند، اما مهاجم سوئدی که تازه جایزه گرد مولر را گرفته، در زدن شوت تعلل کرد و با همکاری دروازه‌بان و بازیکنان حریف توپ مهار شد و به کرنر رفت.

در دقیقه ۸۶ آرسنال گل دوم را هم زد. جایی که پاس بلند سالیبا در پشت محوطه جریمه پورت‌ویل به تروسارد رسید و او با ضربه‌ای دقیق به سمت چپ دروازه حریف، بازی را ۲-۰ کرد.

در نهایت آرسنال با همین دو گل موفق شد پورت‌ویل را شکست دهد و به مرحله بعدی مسابقات جام اتحادیه فوتبال انگلیس صعود کند‌.

