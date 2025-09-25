خبرگزاری کار ایران
نیس 1-2 رم؛ آغاز جالوروسی در اروپا با برد

شاگردان گاسپرینی در نخستین بازی خود از فصل جدید لیگ اروپا، برابر حریف فرانسویشان پیروز شدند.

به گزارش ایلنا، در دیداری از دور نخست رقابت‌های لیگ اروپا فصل ۲۶-۲۰۲۵، آاس رم از ساعت ۲۲:۳۰ در استادیوم آلیانز ریویرا میهمان نیس فرانسه بود و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. قضاوت این دیدار را خوان مارتینز مونوئرا به عهده داشت. 

ایوان اندیکا در دقیقه 52 و جانلوکا مانچینی در دقیقه 55، گل‌های رم را در این مسابقه به ثمر رساندند. تک‌گل نیس نیز توسط مافی در دقیقه 77 و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه رم شد. رم در دومین بازی خود از فصل جدید لیگ اروپا، چهارشنبه هفته آینده پذیرای لیل خواهد بود.

