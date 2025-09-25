نیس 1-2 رم؛ آغاز جالوروسی در اروپا با برد

به گزارش ایلنا، در دیداری از دور نخست رقابت‌های لیگ اروپا فصل ۲۶-۲۰۲۵، آاس رم از ساعت ۲۲:۳۰ در استادیوم آلیانز ریویرا میهمان نیس فرانسه بود و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. قضاوت این دیدار را خوان مارتینز مونوئرا به عهده داشت.

ایوان اندیکا در دقیقه 52 و جانلوکا مانچینی در دقیقه 55، گل‌های رم را در این مسابقه به ثمر رساندند. تک‌گل نیس نیز توسط مافی در دقیقه 77 و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه رم شد. رم در دومین بازی خود از فصل جدید لیگ اروپا، چهارشنبه هفته آینده پذیرای لیل خواهد بود.

