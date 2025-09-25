هفته پنجم لیگ برتر؛
آزمون بزرگ مدعیان و پایان صبر هواداران/ استقلال و پرسپولیس باید مدعی شوند
لیگ برتر فوتبال ایران وارد ایستگاه پنجم خود میشود، ایستگاهی که شاید زود باشد درباره سرنوشت قهرمانی قضاوت کنیم، اما بهاندازهای مهم هست که بتواند مسیر تیمهای مدعی را روشن و آینده نیمکتهای داغ فوتبال ایران را مشخص کند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که فاصله امتیازی تیمها اندک است، هر لغزش میتواند عواقبی سنگین به همراه داشته باشد و هر پیروزی، حکم تجدید حیات برای یک تیم و سرمربیاش را داشته باشد.
نویدکیا در مسیر بدون بازگشت
سپاهان با تنها دو امتیاز از چهار بازی، شروعی ضعیفتر از حد انتظار داشته و شکستهای مستقیم برابر رقبای مدعی، جایگاه این تیم را به شدت متزلزل کرده است. نویدکیا که همیشه به عنوان مربیای آرام و مقتدر شناخته میشد، حالا باید در شرایطی سخت به میدان برود؛ جایی که هر نتیجهای غیر از برد، میتواند آغاز زمزمههای تغییر در کادرفنی باشد. هواداران اصفهانی انتظار دارند تیم محبوبشان هرچه سریعتر به جایگاه واقعیاش در جدول بازگردد و بازی هفته پنجم را نقطه آغاز این بازگشت میدانند.
صدرنشین خاموش یا تیمی در بحران پنهان؟
پرسپولیس بدون شکست، اما با تنها دو برد از چهار بازی، در ابتدای فصل عملکردی دوگانه داشته است. از یک سو شکستناپذیری، نشانهای مثبت برای کادر فنی به حساب میآید، اما از سوی دیگر از دست رفتن امتیازهای خانگی و ناتوانی در خلق موقعیتهای گلزنی، موجی از نگرانی در بین هواداران ایجاد کرده است. این تیم مقابل ملوان باید سه امتیاز را کسب کند تا ضمن بازگشت به کورس اصلی قهرمانی، فشار انتقادها از سرمربی و کادرش کاهش یابد. برای پرسپولیس، بازی هفته پنجم نه صرفاً یک مسابقه معمولی، بلکه جدالی برای حفظ اعتماد هواداران است.
ساپینتو زیر فشار مضاعف
استقلال با ۵ امتیاز از ۴ بازی، هنوز شخصیت مدعی قهرمانی را به نمایش نگذاشته است. ناکامی در تثبیت تاکتیکهای تیمی و شکست تلخ در لیگ قهرمانان آسیا، فشار زیادی بر ساپینتو وارد کرده و نگاهها را نسبت به او انتقادیتر ساخته است. استقلال در هفته پنجم بیش از هر تیم دیگری نیازمند پیروزی است؛ چرا که ادامه این روند نهتنها جایگاه تیم در جدول را به خطر میاندازد، بلکه اعتبار مربی پرتغالی در فوتبال ایران را هم خدشهدار خواهد کرد.
صدرنشین کمحاشیه با چالش حفظ ثبات
تراکتور با هدایت دراگان اسکوچیچ، برخلاف بسیاری از رقبا، شرایطی آرام و با ثبات دارد. کسب ۷ امتیاز از چهار مسابقه، این تیم را در صدر جدول قرار داده و تا اینجای کار، هواداران تبریزی را راضی نگه داشته است. با این حال، تاریخ لیگ برتر نشان داده که صدرنشینی در هفتههای ابتدایی هیچ تضمینی برای آینده نیست. اسکوچیچ باید بتواند این روند مثبت را ادامه دهد و اجازه ندهد تراکتور به سرنوشت تیمهایی دچار شود که شروعی درخشان داشتند اما در ادامه از کورس عقب ماندند.
نیمکتها در معرض قضاوت
نکته مهم هفته پنجم، بیش از آنکه جدول ردهبندی باشد، نیمکتهای حساس تیمهاست. در فوتبال ایران، هواداران و مدیران به ندرت صبوری به خرج میدهند و معمولاً یک یا دو نتیجه منفی کافی است تا موج انتقادات به سمت مربیان سرازیر شود. در چنین فضایی، سرمربیان بزرگ لیگ برتر میدانند که هفته پنجم میتواند نقطه عطفی در مسیر شغلیشان باشد؛ هفتهای که مرز میان اعتماد و تردید را مشخص میکند و حتی میتواند آغاز تغییرات گسترده روی نیمکتها باشد.
با توجه به شرایط حساس جدول و فاصله کم تیمها، هفته پنجم بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده به نظر میرسد. هر برد میتواند راه را برای بازگشت به کورس قهرمانی هموار کند و هر شکست، نیمکتی را به مرز بحران نزدیکتر سازد. فوتبال ایران در این هفته شاهد جدالهایی خواهد بود که فراتر از سه امتیاز، سرنوشت نیمکتها، آینده مربیان و اعتماد هواداران را رقم خواهد زد.