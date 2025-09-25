اورونوف هم مقابل ملوان غایب شد

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به دیدار هفته پنجم لیگ برتر مقابل ملوان بندرانزلی، پرسپولیس با چالشی جدی در ترکیب خود مواجه است. پس از مصدومیت محمدحسین کنعانی‌زادگان، حالا اوستون اورونوف نیز شرایط بازی در این مسابقه را از دست داده تا دست وحید هاشمیان بیش از پیش خالی شود.

در شرایطی که رضا شکاری، تیوی بیفوما و محمد عمری نیز از پیش دچار آسیب‌دیدگی بودند، اضافه شدن نام اورونوف به فهرست غایبان، نگرانی‌ها را در اردوی سرخ‌ها افزایش داده است. هافبک تکنیکی ازبکستانی که نیم‌فصل گذشته را نیز به دلیل مصدومیت‌های طولانی از دست داده بود، به‌تازگی در مسیر بازگشت قرار گرفته بود اما کادرفنی ترجیح داد در آستانه بازی با ملوان روی حضور او ریسک نکند.

پرسپولیس که هفته گذشته برابر چادرملو متوقف شد، امیدوار است با وجود کمبود بازیکن، مقابل شاگردان مازیار زارع به پیروزی برسد. خبر امیدوارکننده برای هواداران این است که شرایط تیوی بیفوما رو به بهبود گزارش شده و او بخشی از تمرینات قبل از مسابقه را پشت سر گذاشته است؛ موضوعی که احتمال حضورش در این بازی را افزایش می‌دهد.

