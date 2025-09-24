بازگشت حسینی به استقلال (عکس)
ماهک حسینی، بازیکن ۲۰ ساله بسکتبال ایران، با امضای قراردادی به جمع استقلالیها اضافه شد.
به گزارش ایلنا، ماهک حسینی، بسکتبالیست ۲۰ ساله و ۱۸۰ سانتیمتری کشورمان، رسماً به تیم بسکتبال استقلال پیوست. او در پست پاور فوروارد بازی میکند و پیشتر سابقه حضور در تیمهای نفت، کنکو و امرتات تهران را داشته است. حسینی همچنین در مقطعی به اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران دعوت شده بود.
جالب اینکه ماهک حسینی خواهر مجید حسینی، مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال و بازیکن فعلی کایسریاسپور ترکیه و تیم ملی ایران است. اتفاقی که حضور او در استقلال را جذابتر کرده است.