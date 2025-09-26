انتظار برای ورود آشورماتوف؛ ناجی خط دفاع استقلال؟
رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، هنوز برای آبیها به میدان نرفته اما هواداران امیدوارند حضور او بتواند خط دفاعی متزلزل تیم را سر و سامان دهد.
به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف تنها بازیکن خارجی تازهوارد استقلال در نقلوانتقالات تابستانی است. اگرچه هنوز فرصتی برای حضور در میدان پیدا نکرده، اما حالا به نقطه امید هواداران و کادرفنی تبدیل شده است؛ مدافعی جنگنده که همه منتظر ورودش به ترکیب اصلی هستند تا شاید مشکلات خط دفاعی تیم را برطرف کند.
آشورماتوف در تیم ملی ازبکستان کنار خسانوف، مدافع منچسترسیتی، زوج خط دفاعی را تشکیل میدهد.
زوجی که ترکیب آن با جنگندگی آشورماتوف در نبردهای اولیه و پوشش خسانوف در عمق، ساختار دفاعی مطمئنی را به نمایش گذاشته است. اما پرسش بزرگ اینجاست که آیا او در استقلال هم مدافع مکمل مناسبی خواهد داشت یا درگیر همان سیستم معیوب و آسیبپذیر دفاعی میشود که تیم در هفتههای اخیر به نمایش گذاشته است؟
با این حال، ریکاردو ساپینتو ابزارهای متنوعی در اختیار دارد. مدافعانی همچون آشورماتوف، سهرابیان، آقاسی، غلامی، فلاح، چشمی و حتی ضرغام سعداوی، هر کدام با ویژگیهای فردی متفاوت، به همراه هافبکهای دفاعی مانند اندونگ و رزاقینیا میتوانند ساختار دفاعی استقلال را تقویت کنند.
پوشیدن استوکهای ورزشی توسط آشورماتوف در تمرینات اخیر نشانهای از نزدیک بودن بازگشت اوست و به نظر میرسد کادرفنی استقلال با احتیاط او را وارد ترکیب کند. حالا باید دید حضور این مدافع ازبک چه تأثیری بر عملکرد آبیها خواهد داشت و آیا میتواند به خط دفاعی تحت فشار تیم آرامش ببخشد یا نه.