خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتظار برای ورود آشورماتوف؛ ناجی خط دفاع استقلال؟

انتظار برای ورود آشورماتوف؛ ناجی خط دفاع استقلال؟
کد خبر : 1691101
لینک کوتاه کپی شد.

رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، هنوز برای آبی‌ها به میدان نرفته اما هواداران امیدوارند حضور او بتواند خط دفاعی متزلزل تیم را سر و سامان دهد.

به گزارش ایلنا،   رستم آشورماتوف تنها بازیکن خارجی تازه‌وارد استقلال در نقل‌وانتقالات تابستانی است. اگرچه هنوز فرصتی برای حضور در میدان پیدا نکرده، اما حالا به نقطه امید هواداران و کادرفنی تبدیل شده است؛ مدافعی جنگنده که همه منتظر ورودش به ترکیب اصلی هستند تا شاید مشکلات خط دفاعی تیم را برطرف کند.

آشورماتوف در تیم ملی ازبکستان کنار خسانوف، مدافع منچسترسیتی، زوج خط دفاعی را تشکیل می‌دهد.

 زوجی که ترکیب آن با جنگندگی آشورماتوف در نبردهای اولیه و پوشش خسانوف در عمق، ساختار دفاعی مطمئنی را به نمایش گذاشته است. اما پرسش بزرگ اینجاست که آیا او در استقلال هم مدافع مکمل مناسبی خواهد داشت یا درگیر همان سیستم معیوب و آسیب‌پذیر دفاعی می‌شود که تیم در هفته‌های اخیر به نمایش گذاشته است؟

با این حال، ریکاردو ساپینتو ابزارهای متنوعی در اختیار دارد. مدافعانی همچون آشورماتوف، سهرابیان، آقاسی، غلامی، فلاح، چشمی و حتی ضرغام سعداوی، هر کدام با ویژگی‌های فردی متفاوت، به همراه هافبک‌های دفاعی مانند اندونگ و رزاقی‌نیا می‌توانند ساختار دفاعی استقلال را تقویت کنند.

پوشیدن استوک‌های ورزشی توسط آشورماتوف در تمرینات اخیر نشانه‌ای از نزدیک بودن بازگشت اوست و به نظر می‌رسد کادرفنی استقلال با احتیاط او را وارد ترکیب کند. حالا باید دید حضور این مدافع ازبک چه تأثیری بر عملکرد آبی‌ها خواهد داشت و آیا می‌تواند به خط دفاعی تحت فشار تیم آرامش ببخشد یا نه.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی