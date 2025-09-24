فوری: کنعانیزادگان بازی با ملوان را از دست داد
در شرایطی که وحید هاشمیان اعلام کرده بود تلاش برای بازی کردن مدافع ملیپوش این تیم ادامه خواهد داشت، کنعانیزادگان به دلیل مصدومیت همسترینگ از لیست بازی خط خورد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کنعانیزادگان، مدافع ملیپوش پرسپولیس، به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ قادر به همراهی تیمش در دو هفته آینده لیگ برتر نخواهد بود. او پس از آسیبدیدگی در تمرینات اخیر، از لیست بازی حساس برابر ملوان بندرانزلی خط خورد و طبق نظر کادر پزشکی باید حداقل دو هفته تحت درمان و استراحت قرار بگیرد.
بر اساس اعلام پزشکان، آسیبدیدگی این بازیکن چندان جدی نیست و انتظار میرود با گذراندن مراحل درمانی بتواند در فیفادی پیشرو به ترکیب تیم ملی بازگردد. به این ترتیب احتمال حضور او در اردوی شاگردان امیر قلعهنویی و دیدار تدارکاتی مقابل روسیه وجود دارد.
غیبت کنعانیزادگان نهتنها بازی مقابل ملوان، بلکه جدال هفته آینده برابر گلگهر سیرجان را نیز در بر خواهد گرفت. این مسئله ترکیب خط دفاعی پرسپولیس را با تغییراتی روبهرو خواهد کرد و وحید هاشمیان باید از میان مرتضی پورعلیگنجی، حسین ابرقویی و سهیل صحرایی، زوج جدید قلب دفاع تیمش را انتخاب کند.
کنعانیزادگان در روزهای اخیر تمامی مراحل بررسی میزان آسیبدیدگی را پشت سر گذاشته و اکنون روند درمانیاش آغاز شده است. سرخپوشان امیدوارند او پس از گذراندن این دوره کوتاه، آماده بازگشت به ترکیب و تداوم حضور در جمع ملیپوشان شود.