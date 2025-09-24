شناورسازی قشم 0 - 0 پالایش نفت بندرعباس؛ دربی بندری ها برنده نداشت

به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم شناورسازی قشم و پالایش نفت بندرعباس در چارچوب هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید تا هر تیم تنها یک امتیاز از این بازی کسب کند.

این مسابقه در شرایطی برگزار شد که هر دو تیم به دنبال سه امتیاز بودند، اما تلاش‌های دو طرف در طول ۹۰ دقیقه ثمری نداشت و هیچ‌کدام موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند.

شناورسازی قشم با این تساوی هفت امتیازی شد و در پایان هفته پنجم در رده هشتم جدول قرار گرفت. در سوی دیگر، پالایش نفت بندرعباس نیز با این تک‌امتیاز به عدد پنج رسید و در رده چهاردهم جدول ایستاد.

