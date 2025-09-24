خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شناورسازی قشم 0 - 0 پالایش نفت بندرعباس؛ دربی بندری ها برنده نداشت

شناورسازی قشم 0 - 0 پالایش نفت بندرعباس؛ دربی بندری ها برنده نداشت
کد خبر : 1691086
لینک کوتاه کپی شد.

دربی هرمزگان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم شناورسازی قشم و پالایش نفت بندرعباس در چارچوب هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید تا هر تیم تنها یک امتیاز از این بازی کسب کند.

این مسابقه در شرایطی برگزار شد که هر دو تیم به دنبال سه امتیاز بودند، اما تلاش‌های دو طرف در طول ۹۰ دقیقه ثمری نداشت و هیچ‌کدام موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند.

شناورسازی قشم با این تساوی هفت امتیازی شد و در پایان هفته پنجم در رده هشتم جدول قرار گرفت. در سوی دیگر، پالایش نفت بندرعباس نیز با این تک‌امتیاز به عدد پنج رسید و در رده چهاردهم جدول ایستاد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی