بایرن خرید ویرتز و وولتماده را کنار گذاشت

به گزارش ایلنا، فلوریان ویرتز و نیک وولتماده، دو ستاره جوان و جذاب بوندس‌لیگا، هدف‌های اصلی بایرن‌مونیخ در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی بودند. با این حال، درخواست‌های مالی بالای بایرلورکوزن و اشتوتگارت باعث شد باشگاه باواریایی از این معاملات عقب‌نشینی کند و به دنبال گزینه‌های واقع‌بینانه‌تر برود.

در نهایت بایرن به سراغ لوئیس دیاز از لیورپول رفت؛ انتقالی که زنجیره‌ای از جابه‌جایی‌ها را به دنبال داشت. لیورپول با رقم نجومی ۱۲۵ میلیون یورو ویرتز را جذب کرد و بایرن نیکولاس جکسون را از چلسی قرض گرفت. در سوی دیگر، وولتماده با قراردادی ۷۵ میلیون یورویی جانشین ایساک در نیوکسل شد و هر دو انتقال رکوردشکنی مالی برای باشگاه‌های خریدار به حساب آمدند.

کارل هاینتس رومنیگه، نایب‌رئیس پیشین بایرن و عضو هیئت نظارت، در گفت‌وگو با روزنامه دی ولت درباره دلیل عدم تحقق این دو معامله گفت: «صادقانه بگویم، فلوریان ویرتز در این مقطع در بایرن بهتر از لیورپول می‌توانست رشد کند. همچنین امکان جذب وولتماده هم داشتیم، اما باشگاه دلایل زیادی دارد که وارد این ولخرجی‌های دیوانه‌وار نشود. ما بازیکنان بزرگی داریم و کیفیت ترکیب فعلی بسیار بالاست.»

رومنیگه افزود: «همیشه گفته‌ام که می‌خواهیم در زمین موفق باشیم، اما باید در مسائل مالی جدی عمل کنیم. امسال هم تیمی در سطح بالا داریم و وقتی جمال موسیالا، آلفونسو دیویس و هیروکی ایتو از مصدومیت بازگردند، تیمی فوق‌العاده خواهیم داشت.»

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بایرن‌مونیخ با وجود جذابیت ستاره‌های جوان ویرتز و وولتماده، ترجیح می‌دهد در برابر قدرت مالی لیگ برتر انگلیس وارد رقابت پرهزینه نشود و بر ثبات مالی و ترکیب فعلی تیم تمرکز کند.

