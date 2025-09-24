خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انمچا با پست جنجالی، وارد بحران در دورتموند شد

انمچا با پست جنجالی، وارد بحران در دورتموند شد
کد خبر : 1691082
لینک کوتاه کپی شد.

فلیکس انمچا، هافبک بوروسیا دورتموند، پس از انتشار پستی جنجالی درباره اینفلوئنسر آمریکایی چارلی کرک، مجبور شد هرگونه فعالیت سیاسی یا مذهبی در شبکه‌های اجتماعی را با تأیید باشگاه منتشر کند.

به گزارش ایلنا،  فلیکس انمچا، هافبک ۲۴ ساله بوروسیا دورتموند، بار دیگر در فوتبال آلمان حاشیه‌ساز شد. او که پیش‌تر نیز با اظهارنظرهای بحث‌برانگیز در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شد، این بار با واکنش به خبر درگذشت اینفلوئنسر راست‌گرای افراطی آمریکایی، چارلی کرک، خبرساز شد.

انمچا در پستی در شبکه‌های اجتماعی از مرگ کرک ابراز تأسف کرد و سخنانی ستایشی درباره او نوشت؛ اقدامی که به مذاق مدیران باشگاه دورتموند، که همواره با گرایش‌های شدید چپ شناخته می‌شود، خوش نیامد.

به گزارش نشریه اشپورت بیلد، پس از گفت‌وگوی انمچا با لارس ریکن، مدیرعامل، و سباستین کل، مدیر ورزشی باشگاه، تصمیم گرفته شد که هرگونه محتوای سیاسی یا مذهبی او در آینده تنها با تأیید تیم رسانه‌ای باشگاه منتشر شود تا از بروز بحران‌های مشابه جلوگیری شود.

این نخستین‌بار نیست که انمچا با فعالیت‌هایش در فضای مجازی حاشیه‌ساز می‌شود. تابستان ۲۰۲۳، هنگام انتقال از وولفسبورگ به دورتموند، او با انتشار نظرات مذهبی درباره مسیحیت مواجه با اعتراض هواداران شد، زیرا آن‌ها معتقد بودند او راست‌گراست و نباید به تیمی با گرایش چپ مانند دورتموند منتقل شود.

به نظر می‌رسد مدیریت باشگاه با محدود کردن آزادی عمل انمچا در شبکه‌های اجتماعی قصد دارد از تکرار چنین حواشی‌ای که می‌تواند به اعتبار باشگاه آسیب بزند، جلوگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی