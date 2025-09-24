خبرگزاری کار ایران
پایان زودهنگام مسعود شجاعی از نفت آبادان

مسعود شجاعی پس از شکست تیمش مقابل بعثت کرمانشاه در لیگ برتر، با انتشار استوری در اینستاگرام از صنعت نفت آبادان خداحافظی کرد، هرچند این پست تنها چند دقیقه روی صفحه او باقی ماند.

به گزارش ایلنا، مسعود شجاعی، کاپیتان با تجربه صنعت نفت آبادان، پس از شکست تیمش در دیدار برابر بعثت کرمانشاه، در صفحه اینستاگرام خود متنی منتشر کرد و از این تیم خداحافظی کرد. این استوری تنها چند دقیقه در دسترس بود و بعد حذف شد، نشان‌دهنده فشار روانی و شرایط دشواری است که شجاعی در این تیم تجربه می‌کند.

صنعت نفت آبادان در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است و با چهار تساوی متوالی و با کسب چهار امتیاز، در رتبه شانزدهم جدول و نزدیک قعر جدول قرار دارد.

تصمیم شجاعی، هرچند احساسی به نظر می‌رسد، بازتابی از مشکلات این تیم در شروع فصل است و توجه هواداران را به وضعیت بحرانی صنعت نفت جلب کرده است.

 

