مس شهربابک 1 - 1 نود ارومیه ؛ خطیبی با توقف شهبا کارش را آغاز کرد

به گزارش ایلنا، شاگردان قاسم شهبا در دیداری خانگی برابر نود ارومیه با تساوی ۱-۱ متوقف شدند و فرصت صعود در جدول را از دست دادند تا هوادارانشان با حسرت ورزشگاه را ترک کنند.

شوک نیمه اول برای میزبان

مس شهر بابک که با انگیزه و حمایت هواداران خود وارد زمین شد، در نیمه نخست غافلگیر شد و دروازه‌اش باز شد تا بازی را با شکست ۱-۰ به رختکن برود. این گل، هواداران را در سکوت فرو برد و فشار روانی زیادی به تیم وارد کرد.

بازگشت با تغییر تاکتیک

قاسم شهبا در نیمه دوم با تعویض‌های هجومی و تغییر سیستم، تیمش را به جلو کشید. این تغییرات جواب داد و مس شهر بابک توانست گل تساوی را بزند و امیدهای خود را برای برد زنده کند، اما فشار حملات تا پایان نتیجه‌ای جز تساوی نداشت.

حسرت امتیازهای از دست رفته

هرچند این تک‌امتیاز مس را به ۶ امتیاز رساند و تیم را در میانه جدول نگه داشت، اما از دست دادن دو امتیاز خانگی در هفته‌ای که رقبا پیروز شدند برای شاگردان شهبا اصلاً خوشایند نبود. آنها باید در هفته‌های بعد برای جبران این لغزش بجنگند.

نود ارومیه و تساوی ارزشمند خارج از خانه

در سوی دیگر، شاگردان نود ارومیه که برای کسب حتی یک امتیاز هم به شهر بابک آمده بودند، با دفاع منسجم و ضدحملات سریع به هدف خود رسیدند. این نتیجه آنها را هم ۶ امتیازی کرد و در جدول یک پله بالا کشید.

