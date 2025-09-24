هوادار 0 - 0 شهرداری نوشهر؛ عملیات بازگشت به صدر موفقیت آمیز نبود
هوادار در بازی خانگی مقابل شهرداری نوشهر متوقف شد.
به گزارش ایلنا، هوادار تهران در هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور برابر شهرداری نوشهر با تساوی بدون گل متوقف شد و دو امتیاز ارزشمند خانگی را از دست داد، هرچند صدرنشینیاش را حفظ کرد.
از دست رفتن فرصت فاصلهگیری
شاگردان رضا ربیعی با وجود مالکیت بیشتر توپ و خلق چند موقعیت گل، نتوانستند دروازه حریف را باز کنند تا با نتیجه ۰–۰ متوقف شوند. این نتیجه باعث شد هوادار با ۱۱ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی بماند، اما فرصت فاصلهگرفتن از رقبا را از دست بدهد.
نوشهریها و یک امتیاز ارزشمند
شهرداری نوشهر که پیش از این بازی تنها چهار امتیاز داشت، با این تساوی ۵ امتیازی شد و یک امتیاز ارزشمند از زمین صدرنشین لیگ گرفت. شاگردان کیانوش رحمتی با این نتیجه در رده پانزدهم جدول قرار گرفتند اما روحیهشان برای بازیهای آینده بالاتر رفت.
نتیجهای نهچندان خوشایند برای هوادار
از دست دادن دو امتیاز خانگی برابر تیمی از پایین جدول میتواند زنگ خطر کوچکی برای هوادار باشد، تیمی که برای صعود به لیگ برتر هدفگذاری کرده و نمیخواهد در ادامه مسیر امتیازهای سادهای را از دست بدهد.