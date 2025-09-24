بعثت 2-1 صنعت نفت: آبادانی ها در کرمانشاه متوقف شدند
بعثت در ورزشگاه آزادی از سد صنعت نفت آبادان گذشت.
به گزارش ایلنا، بعثت کرمانشاه با حمایت هواداران آتشینش موفق شد در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال ،صنعت نفت آبادان را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد و به رده پنجم جدول صعود کند؛ شبی که آزادی کرمانشاه لرزید!
جشن گل هواداران کرمانشاهی
از همان آغاز بازی، بعثتیها با فشار بیامان روی دروازه صنعت نفت نشان دادند به چیزی جز برد فکر نمیکنند. دقیقه ۴۰ ورزشگاه منفجر شد؛ علی دلیر گل اول را زد تا بعثت با برتری به رختکن برود.
شروع طوفانی نیمه دوم
تنها چند دقیقه از آغاز نیمه دوم گذشته بود که رضا علیاری گل دوم را وارد دروازه حریف کرد و اختلاف را دو برابر ساخت. هواداران بعثت یکصدا تیم را تشویق میکردند و جو استادیوم آزادی کرمانشاه داغتر از همیشه شده بود.
صنعت نفت به بازی برگشت اما...
شاگردان مسعود شجاعی که چیزی برای از دست دادن نداشتند، حملات گستردهای را آغاز کردند و در دقیقه ۶۷ توسط عرفان پورفراز به گل رسیدند تا بازی هیجانانگیزتر شود. اما تلاشهای صنعت نفت برای فرار از شکست بیثمر ماند و سه امتیاز در خانه ماند.
صعود بعثت و ادامه حسرت آبادانیها
بعثت با این برد ارزشمند ۸ امتیازی شد و خود را در جمع تیمهای بالای جدول قرار داد. در مقابل، صنعت نفت همچنان با چهار امتیاز در رده شانزدهم جدول است و هواداران آبادانی همچنان در حسرت اولین برد با مسعود شجاعی ماندهاند.
آزادی کرمانشاه؛ دژ تسخیرناپذیر
این پیروزی بار دیگر ثابت کرد که ورزشگاه آزادی کرمانشاه قلعهای سخت برای حریفان است و حمایت هواداران پرشور، بعثت را به تیمی خطرناک در خانه تبدیل کرده است. اگر این روند ادامه داشته باشد.