مجیدی: تنها راه فرار از قعر جدول، پیروزی مقابل الظفره است

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال البطائح در دیدار قبلی برابر الوصل با وجود نمایش قابل قبول، به دلیل اشتباه داوری از کسب امتیاز بازماند. در آن بازی، پنالتی واضحی روی عمر کیتا نادیده گرفته شد و این تصمیم بحث‌برانگیز باعث شد فرهاد مجیدی، سرمربی تیم، اعتراض شدیدی داشته و حتی نشست خبری پس از بازی را ترک کند.

حالا شاگردان مجیدی در هفته پنجم لیگ ادنوک، خارج از خانه به مصاف الظفره می‌روند. این دیدار برای البطائح اهمیت ویژه‌ای دارد، هرچند الظفره نیز تاکنون عملکرد قدرتمندی داشته و توانسته الوصل را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد.

فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از مسابقه گفت: با توجه به عملکردی که ارائه کرده‌ایم، شایسته امتیازات بیشتری بودیم. تنها راه پیش روی ما، پیروزی در بازی آینده است تا بتوانیم دوباره در جدول رده‌بندی جایگاه خود را بهبود دهیم.

سرمربی البطائح درباره وضعیت بازیکنان افزود: تمام بازیکنان برای این مسابقه آماده هستند، به جز یک بازیکن که دچار مصدومیت است.

