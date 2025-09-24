داماش 0-2 سایپا؛ نفس راحت عنایتی با دومین برد متوالی در هوای شمال

به گزارش ایلنا، سایپا در دیداری حساس و مهم از هفته پنجم لیگ دسته اول مقابل داماش گیلان به میدان رفت و با گل‌های محمدسجاد قلی‌بیگی در دقیقه ۷ و سامان مهرابی‌زاده در دقیقه ۵۷ موفق شد حریف شمالی خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد. این برد نه‌تنها سه امتیاز ارزشمند را برای شاگردان عنایتی به همراه داشت، بلکه باعث شد نارنجی‌پوشان با جهشی چند پله‌ای به رده سوم جدول صعود کنند.

عبور از بحران گل‌نزنی

سایپا در سه هفته ابتدایی فصل نتوانسته بود حتی یک گل به ثمر برساند و با سه تساوی بدون گل، شروعی ناامیدکننده داشت. اما تیم عنایتی در دو هفته اخیر متحول شده و با کسب دو برد پیاپی نشان داده که دوباره به مسیر رقابت برای صعود بازگشته است. این روند صعودی باعث افزایش روحیه تیم و رضایت نسبی هواداران شده است.

شرایط بحرانی داماش گیلان

در طرف مقابل، وضعیت داماش گیلان و شاگردان علی نظرمحمدی اصلاً مطلوب نیست. این تیم از پنج بازی تنها سه امتیاز به دست آورده که حاصل سه تساوی و دو شکست است و در رده هفدهم جدول قرار دارد. هواداران پرشور داماش از این نتایج ناراضی هستند و فشار روی کادرفنی این تیم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

آینده امیدوارکننده برای نارنجی‌ها

سایپا با این برد اعتمادبه‌نفس بالایی پیدا کرده و حالا شانس خود را برای ماندن در جمع مدعیان و حتی صعود به لیگ برتر تقویت کرده است. ادامه این روند می‌تواند سایپا را دوباره به یکی از مدعیان اصلی صعود تبدیل کند.

