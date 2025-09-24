خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسماعیل هاشمی، نخستین سرمربی تاریخ تراکتور درگذشت

اسماعیل هاشمی، نخستین سرمربی تاریخ تراکتور درگذشت
کد خبر : 1691060
لینک کوتاه کپی شد.

اسماعیل هاشمی، اولین مربی تاریخ باشگاه تراکتور و از چهره‌های اثرگذار فوتبال تبریز، در سن ۸۱ سالگی چشم از جهان فروبست.

به گزارش ایلنا،  اسماعیل هاشمی، نخستین سرمربی تاریخ باشگاه تراکتور، در سن ۸۱ سالگی درگذشت و جامعه فوتبال تبریز و هواداران سرخ‌پوشان را در غم فرو برد.

هاشمی در سال ۱۳۴۹ همزمان با آغاز فعالیت رسمی تراکتور هدایت این تیم را برعهده گرفت و به عنوان اولین مربی تاریخ سرخ‌پوشان تبریزی شناخته می‌شود. او در همان سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ نقش مهمی در شکل‌گیری و پایه‌گذاری این باشگاه ایفا کرد.

وی پس از آن روی نیمکت تیم‌های منتخب تبریز، راه‌آهن و شهرداری تبریز نیز نشست و به‌عنوان یکی از نام‌های اثرگذار فوتبال این شهر شناخته شد.

هاشمی در دوران بازیکنی خود نیز سابقه پوشیدن پیراهن تیم تاج و کلنی تبریز را داشت و در ترکیب این دو تیم عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشت.

با وجود حضور هاشمی، تراکتور در دو دوره نخست لیگ سراسری فوتبال ایران غایب بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی