اسماعیل هاشمی، نخستین سرمربی تاریخ تراکتور درگذشت
اسماعیل هاشمی، اولین مربی تاریخ باشگاه تراکتور و از چهرههای اثرگذار فوتبال تبریز، در سن ۸۱ سالگی چشم از جهان فروبست.
به گزارش ایلنا، اسماعیل هاشمی، نخستین سرمربی تاریخ باشگاه تراکتور، در سن ۸۱ سالگی درگذشت و جامعه فوتبال تبریز و هواداران سرخپوشان را در غم فرو برد.
هاشمی در سال ۱۳۴۹ همزمان با آغاز فعالیت رسمی تراکتور هدایت این تیم را برعهده گرفت و به عنوان اولین مربی تاریخ سرخپوشان تبریزی شناخته میشود. او در همان سالهای ابتدایی دهه ۵۰ نقش مهمی در شکلگیری و پایهگذاری این باشگاه ایفا کرد.
وی پس از آن روی نیمکت تیمهای منتخب تبریز، راهآهن و شهرداری تبریز نیز نشست و بهعنوان یکی از نامهای اثرگذار فوتبال این شهر شناخته شد.
هاشمی در دوران بازیکنی خود نیز سابقه پوشیدن پیراهن تیم تاج و کلنی تبریز را داشت و در ترکیب این دو تیم عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشت.
با وجود حضور هاشمی، تراکتور در دو دوره نخست لیگ سراسری فوتبال ایران غایب بود.