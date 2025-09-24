اسماعیل هاشمی، نخستین سرمربی تاریخ تراکتور درگذشت

به گزارش ایلنا، اسماعیل هاشمی، نخستین سرمربی تاریخ باشگاه تراکتور، در سن ۸۱ سالگی درگذشت و جامعه فوتبال تبریز و هواداران سرخ‌پوشان را در غم فرو برد.

هاشمی در سال ۱۳۴۹ همزمان با آغاز فعالیت رسمی تراکتور هدایت این تیم را برعهده گرفت و به عنوان اولین مربی تاریخ سرخ‌پوشان تبریزی شناخته می‌شود. او در همان سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ نقش مهمی در شکل‌گیری و پایه‌گذاری این باشگاه ایفا کرد.

وی پس از آن روی نیمکت تیم‌های منتخب تبریز، راه‌آهن و شهرداری تبریز نیز نشست و به‌عنوان یکی از نام‌های اثرگذار فوتبال این شهر شناخته شد.

هاشمی در دوران بازیکنی خود نیز سابقه پوشیدن پیراهن تیم تاج و کلنی تبریز را داشت و در ترکیب این دو تیم عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشت.

با وجود حضور هاشمی، تراکتور در دو دوره نخست لیگ سراسری فوتبال ایران غایب بود.

